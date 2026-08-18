Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG



18.08.2026 / 15:39 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG ISIN: DE0005201602 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.08.2026 Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

H1-Bericht bestätigt herausforderndes Marktumfeld



Die Berentzen-Gruppe hat am 13.08. den H1-Bericht 2026 vorgelegt, der die vorab gemeldeten Eckdaten bestätigt und darüber hinaus einen detaillierten Einblick in die Segmente gewährt.



[Tabelle]



Segmentbild zeigt breite Belastung - Rohertragsmarge stabil, Kostendisziplin hoch: Im Segment Spirituosen (EBIT: 1,2 Mio. EUR; Vj.: 2,8 Mio. EUR) belastete neben der anhaltenden Konsumzurückhaltung vor allem der Teilverlust des Belieferungsgeschäfts mit American Bourbon Whiskey (Premium-/Medium-Handelsmarken: Umsatz H1: -28,3% yoy) sowie der Umsatzrückgang von Puschkin (-27,3% yoy) im Vorfeld des zum 1. Juli vollzogenen Markenrelaunchs. Im Segment Alkoholfreie Getränke (EBIT: -1,2 Mio. EUR; Vj.: -0,9 Mio. EUR) dämpften die Preiserhöhungen bei Mio Mio (Umsatz: -5,5% yoy) und den Emsland-Marken den Absatz, während Juma mit 0,2 Mio. EUR erstmals zum Umsatz beitrug. Die Frischsaftsysteme litten unter der geopolitischen Lage im Nahen Osten, das Türkei-Geschäft unter einer schwachen Touristiksaison. Positiv hervorzuheben sind u.E. die deutlich gesunkenen Betriebskosten. So reduzierten sich der Materialaufwand um 12,0% yoy und die Personalkosten um 4,0% yoy.



Refinanzierung abgeschlossen - Verschuldung saisonal erhöht: Bilanzseitig wesentlich ist der im April neu abgeschlossene Konsortialkreditvertrag über 36,0 Mio. EUR (Laufzeit: 4 Jahre plus Verlängerungsoption; Erhöhungsoption: 10,0 Mio. EUR), der die Konzernfinanzierung langfristig sichert. Ursächlich hierfür ist zum einen das um 2,1 Mio. EUR gesunkene Konzernergebnis, zum anderen die Entwicklung im Working Capital: Neben einer erhöhten Kapitalbindung im Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen (3,6 Mio. EUR; Vj.: 1,2 Mio. EUR) baute das Unternehmen das Vorratsvermögen um 2,2 Mio. EUR auf (Vj.: Bestandsabbau von 0,1 Mio. EUR) - aus unserer Sicht spricht dies für eine bewusste Bevorratung im Vorfeld der für H2 geplanten Produktinitiativen (u.a. Juma-Rollout, Puschkin-Relaunch).



Guidance bestätigt - H2 mit Produktimpulsen: Die am 17.07. angepasste Prognose (Umsatz: 151,0 bis 156,0 Mio. EUR; EBIT: 3,5 bis 5,0 Mio. EUR) wurde bestätigt. Für H2 setzt das Management auf den nationalen LEH-Rollout von Juma ab September, den Puschkin-Relaunch sowie neue Ready-to-Drink-Konzepte unter den Marken Berentzen und Strothmann. Als neue Umfeldrisiken benennt der Bericht die im Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2027 vorgesehene Erhöhung der Alkoholsteuer sowie eine mögliche Abgabe auf zuckergesüßte Getränke. Unsere erst jüngst reduzierten Schätzungen lassen wir unverändert.



Fazit: Der finale Halbjahresbericht bringt keine neuen Belastungen, konkretisiert aber das Bild eines investitionsintensiven Übergangsjahres: Die operative Delle ist breit über die Segmente verteilt, während die stabile Rohertragsmarge, Kostendisziplin und die abgeschlossene Refinanzierung das Fundament sichern, um die Durststrecke zu überbrücken. Entscheidende Messgröße für die 'BERENTZEN EVOLVE 2030'-Ziele bleibt der Erfolg der Produktoffensive im zweiten Halbjahr, allen voran der Juma-Rollout. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 7,00 EUR.







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