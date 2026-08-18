© Foto: OpenAISaildrone baut seine Europa-Produktion aus. Die Seedrohnen sollen Überwachung, U-Boot-Abwehr und künftig auch bewaffnete Einsätze übernehmen.
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© Foto: OpenAISaildrone baut seine Europa-Produktion aus. Die Seedrohnen sollen Überwachung, U-Boot-Abwehr und künftig auch bewaffnete Einsätze übernehmen.
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|Rüstung: Saildrone rüstet Europa auf: Diese Seedrohnen könnten die Ostsee verändern
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