FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STEADR.CRIT.MINERALS VL0 CA8578683010
AB/FROM ONWARDS 18.08.2026 15:22 CET
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STEADR.CRIT.MINERALS VL0 CA8578683010
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