Paypal, Visa, Mastercard, Klarna, Apple Pay, Google Pay, Girocard, Wero, Kryptocoins - an digitalen Zahlverfahren und Währungen herrscht kein Mangel. Die EU will noch eine weitere Variante hinzufügen. Wozu soll das gut sein? Fast zwei Drittel aller Kartenzahlungen im Euroraum wickeln Visa oder Mastercard ab. Wie sich diese Abhängigkeit auswirken kann, erfuhren jüngst mehrere Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie hatten Haftbefehl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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