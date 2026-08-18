Wer häufiger mit der Bahn reist, kann bares Geld beim Ticketkauf sparen. Das verspricht zumindest die App Bahnsparer. Wie sie funktioniert und welche Einsparungen damit möglich sind. Die Ticketpreise der Deutschen Bahn schwanken stark. Zwischen zwei Tagen auf derselben Strecke können mehrere Euro Unterschied auftreten. Bei der Buchung solche Unterschiede auf einen Blick zu erkennen, kann recht mühsam sein. Die App Bahnsparer möchte dir diesen Aufwand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n