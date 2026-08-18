Der Kauf einer Immobilie gehört zu den wichtigen Meilensteinen im Leben und ist auch finanziell ein großes Unterfangen. Die LV 1871 weist hier auf eine große Beratungslücke hin. Denn mehr als die Hälfte aller Hauseigentümer mit Kreditfinanzierung verfügen über keine Risikolebensversicherung. Viele Menschen in Deutschland befassen sich nur sehr oberflächlich mit ihrer finanziellen Situation und deren Absicherung. Die LV 1871 meldet mit Verweis auf den LV 1871 Resilienz-Check, dass ein Hausbau oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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