Mit der Straßer Vermögenstreuhand GmbH stellt sich Stefan Straßer neu auf. ER war zuvor als Geschäftsführer bei der zur LAIQON-Gruppe gehörenden BV Bayerische Vermögen GmbH tätig. Das neue Unternehmen aus Pocking erweitert zudem das Partnernetzwerk des INNO HAFTUNGSDACHS. Stefan Straßer stellt sich mit der Straßer Vermögenstreuhand GmbH unternehmerisch neu auf. Zuvor war er Geschäftsführer der zur LAIQON-Gruppe gehörenden BV Bayerische Vermögen GmbH. Die Straßer Vermögenstreuhand GmbH aus Pocking ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact