Ethereum Kurs am 17. August. ETH springt über 1.900 Dollar, während ein Wal 5.300 ETH abzieht

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Ein einzelnes Wallet hat am Montag 5.300 ETH im Wert von rund 9,98 Millionen US-Dollar von Kraken abgezogen. Der Ethereum Kurs sprang im gleichen Zeitraum um gut ein Prozent auf über 1.900 US-Dollar. Auffällig ist der Widerspruch, denn zwischen dem 10. und dem 14. August verzeichneten die amerikanischen Spot ETFs Abflüsse von 2,26 Millionen US-Dollar. Große Adressen kaufen also, während die Fonds sich zurückhalten. Mit rund 229 Milliarden US-Dollar Bewertung fehlen ETH weiterhin etwa 62 Prozent bis zum alten Hoch. Über dem Kurs liegt seit Juni eine Marke, an der jede Erholung gescheitert ist, und genau sie entscheidet jetzt.

Ethereum Kurs vor der Marke von 1.924 US-Dollar

ETH notierte am Nachmittag des 17. August bei 1.908,67 US-Dollar und damit gut ein Prozent über dem Vortag. Die Spanne beim ETH Kurs reichte in 24 Stunden von 1.867,90 bis über 1.908 US-Dollar. Laut Fortune kostete ein Ether am Morgen noch 1.891,33 US-Dollar. Das Volumen lag über 5 Milliarden US-Dollar, die Marktkapitalisierung bei rund 229,4 Milliarden US-Dollar.

Laut CoinDCX liegt der 20 Tage Durchschnitt bei 1.875 US-Dollar und die Unterstützung beim 50 Tage Durchschnitt von 1.854 US-Dollar. Der Widerstand steht beim 100 Tage Durchschnitt von 1.924 US-Dollar und damit weniger als ein Prozent über dem Kurs. Ein Tagesschluss darüber würde die erste höhere Struktur seit Juni bestätigen und 2.000 US-Dollar zurück ins Spiel bringen. Ein Rutsch unter 1.854 US-Dollar öffnet dagegen den Bereich um 1.800 US-Dollar.

Auf der Käuferseite hält Bitmine rund 5,8 Millionen ETH, trägt aber 8,4 Milliarden US-Dollar an nicht realisierten Verlusten. Die Ethereum Prognose muss deshalb einrechnen, dass bei dieser Bewertung jeder Prozentpunkt Erholung erst gekauft werden muss. Wer schnellere Bewegungen sucht als der Ethereum Kurs sie liefert, schaut auf Projekte am Anfang ihrer Kurve.

Pepeto zieht das Kapital an, das dem Ethereum Kurs gerade fehlt

Ein Schwergewicht mit 229 Milliarden US-Dollar Bewertung bewegt sich in Prozentpunkten, und das ist stabil. Kapital, das mehr sucht, geht dorthin, wo eine Bewertung noch am Anfang steht. Ein Presale steht dabei gerade besonders im Fokus.

Wenn Sie vergleichen, was in diesem Markt gerade frisches Kapital anzieht, fällt Pepeto auf, noch bevor Sie auf die Zahlen schauen. Der Risiko Scorer PepetoAI bewertet jede Position von der Eröffnung bis zum Schluss des Handels. Ein Trader steigt damit nie blind in eine Position ein. Dieser Schutz greift direkt in die gebührenfreie Swap Engine, die Trades auf jeder Blockchain ohne Kosten abwickelt.

Die Gebühren, die Sie sparen, bleiben auf diese Weise in der Position. Das Risiko, das Sie vermeiden, hält Sie länger im Handel. So macht eine Infrastruktur, die bereits im Einsatz ist, aus einem Presale Einstieg mehr als nur eine Eintrittskarte für den Listing Tag. Was daraus über die Zeit entsteht, rechnet jeder Anleger selbst, und wer zu spät rechnet, rechnet mit dem Börsenkurs.

Mehr als 10,38 Millionen US-Dollar sind bereits zu einem Kurs von 0,000000188 US-Dollar je Token in den Presale eingestiegen. Abgesichert ist der Verkauf durch SolidProof, denn die Prüfer haben den vollständigen Code kontrolliert und freigegeben, bevor der erste Token verkauft wurde. Geführt wird das Projekt von dem Kopf, der den ursprünglichen Pepe gestartet hat, zusammen mit einem früheren Binance Fachmann im Team. Die Menge von 420 Billionen Token ist fest. Die erwartete Notierung an der Börse Binance ist der Auslöser, der die Rechnung des Presales dauerhaft in eine Börsenrechnung überführt.

Fazit

Der Ethereum Kurs bewegt sich weiter zwischen zwei Durchschnitten und wartet auf einen Auslöser. Pepeto steht dagegen ganz am Anfang seiner eigenen Rechnung. Die Gewinne sind von hier aus real, stetig und von Institutionen getragen. Pepeto sitzt in einer völlig anderen Lage, mit Handelswerkzeugen, die laufen, 10,38 Millionen US-Dollar an Kapital und einer Notierung, die näher rückt. Die besten Einstiege verschwinden in Tagen und nicht in Monaten, denn der Preis steigt mit jeder Stufe, bis es ihn zum Start nicht mehr gibt. Genau durch Warten haben Millionen den frühen Dogecoin bei 0,002 US-Dollar und den frühen Shiba Inu mit fünf Nullen verpasst, und dieses Fenster schließt auf dieselbe Weise.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht der Ethereum Kurs heute aus?

ETH liegt bei rund 1.909 US-Dollar, gut ein Prozent über dem Vortag. Der Widerstand steht bei 1.924 US-Dollar, die Unterstützung bei 1.854 US-Dollar.

Ist Pepeto vor dem Listing eine Alternative zu ETH?

Pepeto bietet einen Presale Kurs, laufende Handelswerkzeuge, eine Prüfung durch SolidProof und eine erwartete Notierung an der Börse Binance. Diese Mischung ergibt ein Profil, das eine Bewertung von 229 Milliarden US-Dollar nicht liefern kann. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.