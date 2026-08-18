Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 18. August 2026, die Unterrichtskommission der Berufsmaturitätsschule Liechtenstein für die Schuljahre 2026/2027 bis 2029/2030 neu bestellt.Den Vorsitz übernimmt neu Marcel Gübeli vom Schulamt. Als Vizevorsitzender wurde Robert Stecher vom Schulamt bestätigt. Neu in die Kommission bestellt wurden Tanja Hess (Walenstadtberg), Patrick Kunz (St. Gallen) und Stephanie Ledergerber (St. Gallen).Heinz Hafner (Frauenfeld), Kathrin Plankensteiner (Dornbirn) und Christina vom Brocke (Vaduz) waren bereits Mitglieder der Unterrichtskommission und werden auch in der neuen Mandatsperiode in der Kommission tätig sein. Markus Jehle, Verena Widmaier und Michael Wohlmuth scheiden aus der Kommission aus.Die Regierung dankt den neu beziehungsweise wieder bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der Unterrichtskommission der Berufsmaturitätsschule Liechtenstein mitzuwirken, und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt sie für ihren Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen wird die Unterrichtskommission für eine Amtsdauer von vier Jahren bestellt. Sie übt Aufsichtsbefugnisse in Bezug auf den Unterricht in den einzelnen Fächern und Schwerpunkten sowie bei den Lehrpersonen aus und berät das Schulamt als Aufsichtsbehörde, die Schulleitung und die Lehrpersonen.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungMichael Ospelt, GeneralsekretärT +423 236 61 94infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941664