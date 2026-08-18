Schau, Edith Hlawati war zwar scheinbar unscheinbar, aber sie war auch unbestechlich. Ich habe von einigen personellen Begehrlichkeiten gehört, die an die Öbag-Chefin herangetragen wurden, die sie allerdings stets abgeschmettert hat. So was freut mich! Wieso die künftige Öbag-Führungspersönlichkeit (lies hier mehr zu den Kandidaten) wieder aus dem Dunstkreis der Politik kommen soll, erschließt sich mir nicht. Was sich in Sachen Postenschacher unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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