An der Börse zählt nicht nur, was Anleger tun, sondern auch, was sie bewusst unterlassen. Unnötige Transaktionen, überflüssige Informationen und wenig aussichtsreiche Positionen kosten Zeit, Geld und Nerven. Mehr Rendite durch weniger Aufwand klingt dabei zunächst widersprüchlich, doch ist in der Praxis eine starke Taktik, die auch gerne von Warren Buffett genutzt wird."Es ist erstaunlich welch große Vorteile Investoren wie wir erhalten haben, weil wir versucht haben nicht dumm zu sein, anstatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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