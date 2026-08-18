Der Silbermarkt nimmt wieder Fahrt auf: Davon profitiert ein US-Silberproduzent mit starkem Cashflow, niedrigen Förderkosten und ausreichend finanziellen Mitteln für die nächste Wachstumsphase. Anleger sollten jetzt hier genauer hinsehen.Die jüngsten Quartalszahlen wirkten zunächst wie ein Dämpfer: Umsatz und Gewinn blieben hinter den Erwartungen zurück. Doch der Markt blickte genauer hin - und erkannte, dass die Abweichung nicht auf operative Schwäche, sondern vor allem auf verschobene Verkaufseffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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