Die Baidu-Aktie erleidet am Dienstagnachmittag einen herben Kursverlust von -9% und setzt damit ihre Abwärtsbewegung der letzten Wochen fort. Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit fast zwölf Monaten. Warum eigentlich und sollten Anleger jetzt investieren? Unerwartet schwach Auslöser des starken Kursrückgangs der Baidu-Aktie sind die vorgelegten Quartalszahlen. Sie verfehlten in allen Bereichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de