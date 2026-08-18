Die T-Mobile US-Aktie entwickelt sich ähnlich wie die Aktie der Muttergesellschaft Deutsche Telekom. Dennoch sollte sie als eigenständiges Unternehmen betrachtet werden. Seit dem Hoch zu Jahresbeginn bei rund 220 US$ befindet sich die Aktie in einem deutlichen Abwärtstrend. Am Dienstag notiert sie bei etwa 181,30 US$, was einem Rückgang von knapp -18% entspricht. Hier stellt sich die Frage: Ist die US-Aktie nach dem Kursrückgang inzwischen interessanter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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