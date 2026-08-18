Die Kurserholung der Xiaomi-Aktie währte nur vier Wochen lang im Juli. Seit Anfang August ist der chinesischen Auto- und Elektronikkonzern wieder auf dem absteigenden Ast an der Börse. Können die heute von Xiaomi vorgelegten Quartalszahlen etwas daran ändern und sollten Anleger sich die Aktie ins Portfolio legen? Solide Zahlen Xiaomi legte heute die Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal 2026 vor. Sie zeigen in Summe eine recht solide operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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