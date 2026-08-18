XRP notiert wieder nahe der 1-US$-Marke, und das ausgerechnet in einem Moment, in dem das Netzwerk eigentlich vor Aktivität strotzt. Die Krux: Mehr Nutzer bedeuten hier nicht mehr Kapital, und genau das macht die Situation so interessant. Rekordaktivität, aber das Geld fehlt Das XRP Ledger zählte diese Woche innerhalb von 24 Stunden 49.929 aktive Adressen. Das ist der höchste Wert seit über zwei Monaten und liegt rund 3% über den 48.453 aktiven Adressen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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