Teilst du deinen Account für ChatGPT, Claude oder Gemini mit anderen Nutzer:innen? Das spart zwar Geld, kann dir aber ziemlich große Probleme mit den anderen User:innen einbringen. Warum das Account-Sharing bei KI-Tools keine gute Idee ist. Wer Premium-Features von Chatbots nutzen will, wird zur Kasse gebeten. Für die höchsten Nutzungsraten und umfassendsten Möglichkeiten von ChatGPT, Gemini und Claude musst du dafür sogar teilweise mehrere hundert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n