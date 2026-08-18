Um das vorzeitige Ende der Voyager-2-Mission abzuwenden, hat die Nasa einen weitreichenden Eingriff an der Raumsonde vorgenommen. Eine pragmatische Maßnahme stellt nun sicher, dass die schwindenden Energiereserven vorerst ausreichen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat durch einen massiven Eingriff in die Systeme der Raumsonde Voyager 2 deren wissenschaftliche Mission zunächst gesichert. Das von den Verantwortlichen intern "Big Bang" getaufte Manöver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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