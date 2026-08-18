XRP Kurs fällt auf 0,9877 Dollar, doch 2,77 Milliarden Token setzen auf die Gegenbewegung

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Rund 2,77 Milliarden XRP stecken derzeit in Terminpositionen, so viele wie zuletzt, als der Kurs ein Vielfaches höher stand. Am Montag, dem 17. August 2026, liegt der XRP Kurs bei rund einem Dollar und damit etwa 70 Prozent unter den Höchstständen des Vorjahres. Die Stimmung in den sozialen Netzwerken ist so negativ wie seit drei Monaten nicht mehr. Gleichzeitig steigen das offene Interesse und die Zahl der aktiven Adressen im Netzwerk deutlich an. Ein Markt, in dem Positionierung und Stimmung so weit auseinanderlaufen, bleibt selten lange ruhig.

XRP Kurs kämpft um die Dollarmarke, während der Terminmarkt auf Erholung setzt

Der XRP Kurs notierte am Montagmorgen bei 1,00 Dollar und hat den Bereich darunter bereits getestet. Laut CoinDCX markierte der Kurs bei 0,9877 Dollar ein neues Zyklustief, und der Erholungsversuch endete schon bei 1,0005 Dollar. Damit ist die Dollarmarke, die im August noch als Unterstützung diente, für den Token von Ripple zum Widerstand geworden. Ein nachhaltiger Bruch unter 0,99 Dollar öffnet den Weg in Richtung 0,92 Dollar.

Am Terminmarkt sieht das Bild ganz anders aus. Laut CoinDesk stieg das offene Interesse am Montag auf rund 2,78 Milliarden Dollar, das Handelsvolumen legte um 55 Prozent auf 1,17 Milliarden Dollar zu. Auf Binance kamen zuletzt mehr als drei Kaufpositionen auf jede Verkaufsposition, bei den größten Konten waren es 3,6 zu eins. Santiment meldete zugleich die negativste Stimmung seit drei Monaten und knapp 50.000 aktive Adressen an einem Tag.

Für den XRP Kurs ist diese Mischung heikel, denn gehebelte Kaufpositionen werden bei einem Bruch unter einen Dollar automatisch geschlossen. Das erzeugt weiteren Verkaufsdruck genau dann, wenn der Markt ihn am wenigsten braucht. CoinDCX sieht den weiteren Jahresverlauf 2026 in einem Korridor von 0,99 bis 1,22 Dollar. Selbst am oberen Ende dieser Spanne liegt der Zuwachs bei rund 22 Prozent, weil XRP längst zu den größten Werten im Markt zählt.

Warum frühes Kapital den XRP Kurs verlässt und bei Pepeto landet

Rund 22 Prozent im besten Fall, das ist die ehrliche Rechnung für einen Wert dieser Größe. Wer in diesem Zyklus mehr sucht, muss dorthin, wo eine Notierung erst noch bevorsteht und der Preis sie noch nicht eingepreist hat. Ein Teil des frühen Kapitals hat diesen Punkt bereits gefunden.

Große und etablierte Produkte belegen, dass der Markt echt ist, aber sie belegen nicht, dass die stärksten Bewegungen noch in ihnen stecken. Dieser Unterschied ist im Moment entscheidend. Die Brücke von Pepeto hält Kapital ohne Gebühren zwischen den Blockchains beweglich, weil jeder Token vollständig ankommt. Dieses unangetastete Kapital fließt direkt in PepetoAI, das jede Order von der Eröffnung bis zum Verkauf einordnet, bevor die Position überhaupt läuft.

Dieses zweistufige System aus Absicherung und Ausführung ist der Grund, warum bereits 10,38 Millionen Dollar in den Vorverkauf geflossen sind, bevor eine einzige Börse geöffnet hat. Der Einstiegspreis liegt dabei bei 0,000000188 Dollar. Es ist auch der Grund, warum der Gründer, der den ursprünglichen Pepe Coin gestartet hat, genau diese Werkzeuge als Grundlage gewählt hat. Für Sicherheit sorgt SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Quellcode vor dem Start des Vorverkaufs kontrolliert und freigegeben.

Wöchentliche Verbrennungen nehmen laufend Token aus der Gesamtmenge von 420 Billionen heraus. Mit jeder abgeschlossenen Runde steigt der Einstiegspreis, und der Abstand zu der Bewertung, die eine Notierung an der Binance mit sich bringen würde, schrumpft für jeden, der später kauft. Genau in diesem Vorverkauf tauchen jene Wallets wieder auf, die schon bei den frühen Meme Coins dabei waren. Der größte Teil des Marktes hat ihn bislang nicht gefunden.

Fazit

Alles entscheidet sich an einer einzigen Marke, und selbst ein Erfolg bringt wenig. Die nächste große Bewegung entsteht deshalb woanders. XRP hat kleinste Einsätze in große Positionen verwandelt, als der Kurs bei Bruchteilen eines Cents lag und keine Börse ihn führte. Bei Pepeto steht dieses Fenster offen, mit funktionierender Brücke, laufender Risikobewertung und einem Mitgründer des bekanntesten Meme Coins. Sobald die Notierung läuft, ist der Vorverkaufspreis Geschichte, und die stärksten Einstiege sind nicht die, über die man nachgedacht hat. Es sind die, die man genommen hat, während alle anderen noch den XRP Kurs im Chart verfolgten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo steht der XRP Kurs aktuell?

Der XRP Kurs liegt bei rund einem Dollar, knapp über dem Zyklustief von 0,9877 Dollar. Für 2026 wird eine Spanne zwischen 0,99 und 1,22 Dollar erwartet.

Ist Pepeto derzeit ein interessanter Vorverkauf?

Pepeto zählt zu den meistbeachteten Vorverkäufen dieses Zyklus, mit 10,38 Millionen Dollar Kapital und erwarteter Binance Notierung. Wer jetzt einsteigt, zahlt noch den Preis, der mit jeder Runde steigt, und alle Nachweise stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.