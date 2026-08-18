Die Frasers Group hat ihren Anteil an Hugo Boss deutlich ausgebaut, die Kontrolle über den Modekonzern aber knapp verfehlt. Nach Abschluss des freiwilligen Übernahmeangebots hält der britische Großaktionär rund 47,9 Prozent der Aktien. Eine spätere Mehrheitsübernahme bleibt dennoch möglich.Frasers kommt auf 47,89 Prozent Nach Ablauf der zusätzlichen Annahmefrist am 13. August 2026 hält die Frasers Group insgesamt 33.054.959 HUGO BOSS Aktien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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