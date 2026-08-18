Japan gehört 2026 zu den auffälligsten Aktienmärkten. Zwar ist der Yen nach wie vor der entscheidende Faktor. Doch die nachhaltigere Entwicklung liegt jenseits der Währung und ist zunehmend hausgemacht. Drei Faktoren wirken sich synergetisch aus: eine Reform der Unternehmensführung, die Unternehmen dazu drängt, Rekordgewinne auszuschütten und Kreuzbeteiligungen abzubauen. Dies ist gepaart mit der Rückkehr der Inflation und positiven Reallöhnen sowie einem riesigen Sparpool der privaten Haushalte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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