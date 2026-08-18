US-Forscher werden hellhörig - eine neue KI-Idee aus Europa sorgt für Aufsehen. Federführend ist der KI-Forscher Professor Sepp Hochreiter, der schon vor Jahrzehnten Grundlagen für die KI-Forschung gelegt hat.Noch sind Humanoide Roboter oft nur Showobjekte und versagen im Einsatz - doch Professor Sepp Hochreiter sagt im neuen Talk mit dem AKTIONÄR TV, dass er an einen baldigen "GPT-Moment" in der Robotik glaubt.Als ich vor neun Jahren zum ersten Mal mit dem sympathischen KI-Genie gesprochen habe, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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