Wall Street kippt! So trade ich die Nasdaq-Korrektur LIVE

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Das erste Livetrading in dieser Woche fand zur Wall Street Eröffnung statt. Dabei fielen die Märkte bereits im Vorfeld stark und setzten damit eine entgegengesetzte Richtung ein, wie wir sie aus den beiden Vorwochen gewohnt waren. Die Gründe dafür erörterte ich zunächst aus dem Blickwinkel der Charttechnik. Zwar gelang das Anlaufen der 30.000er-Marke im Nasdaq, aber der Index scheiterte knapp darüber an der Abwärtstrendlinie, welche sich ab dem Allzeithoch in der großen Zeitebene sehr gut einzeichnen lässt.

Mit dem potenziellen GAP heute zum Marktstart wurde zudem der letzte Aufwärtstrend, den es aus der Vorwoche zu konstruieren gab, gebrochen. Die 29.600 Punkte zeugten damit für mich davon, dass wir auch noch etwas tiefer fallen und das GAP zum 11. August schließen können. Genau dort legte ich eine antizyklische Long-Order in den Markt, um nach dem GAP.close von einer dynamischen Gegenbewegung zu profitieren. Ebenfalls eine Order zum Marktstart gab es auf der Long-Seite für den Fall, dass wir die Trendlinie aus der Vorbörse anvisieren sollten. Diese wurde zunächst ausgeführt und brachte schnelle Gewinne. Meine Reaktion war etwas "träge" aber hatte 22 Punkte im Nasdaq auf der Plusseite gesichert.

Gehandelt wurde dies mit den CFDs von WH SelfInvest und dem Tool Tradingview, was aber ebenso im Nanotrader oder der Web-Version umgesetzt werden kann.

Die Trendlinie hielt im Chartbild und im zweiten Anlauf wurde dann fast die Long-Limit-Order am GAP ausgeführt, es fehlten nur 10 Punkte! Nach dem erneuten Anlaufen der Trendlinie kam die Order dann zur Ausführung, allerdings erst nach dem Ende des Webinars. Dennoch möchte ich resümieren, dass es eine dynamische Bewegung von dort aus nach oben brachte, konkret 100 Punkte.

Wir besprachen zudem die jüngsten Wirtschaftsdaten, welche ebenfalls eine Erklärung für die aktuelle Schwäche am US-Aktienmarkt darstellen. Sinkende Einzelhandelsumsätze, stark gefallene Baubeginne und ein rückläufiges Verbrauchervertrauen sind ein Mix, der mittelfristig viele US-Unternehmen belasten könnte. Gerade in dieser Woche wird daher aufmerksam auf die US-Handelsketten geschaut, die mit Walmart, Loewe, Target und heute bereits Home Depot einen Einblick in ihre Bilanzen gewähren.

Diese spannende Livetrading-Session ging etwas länger als gewohnt, da wir auch noch den DAX in der Analyse hatten. Auch hier stellt sich die Frage, ob die Allzeithochs aus der Vorwoche ein wenig zu hoch gegriffen waren und eine Korrektur deutlich tiefer verlaufen kann. Entsprechende Kursziele und noch offene Kurslücken fanden wir schnell heraus und widmen uns dem DAX dann ausführlich am Donnerstag in der Session um 10.00 Uhr wieder zu.

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