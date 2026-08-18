NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach den jüngsten Kursverlusten stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 108,50 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,70 Prozent. Zuvor war die Rendite allerdings noch bis auf 4,74 Prozent gestiegen. Dies war der höchste Stand seit Anfang 2025.

Nach den jüngsten Verlusten setzte eine leichte Gegenbewegung ein. Schwache Daten vom US-Häusermarkt stützten die Kurse. Die erneut gestiegenen Ölpreise hatten zunächst die Kurse weiter belastet. So kletterte der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI auf mehr als 85 US-Dollar. Eine Einigung zwischen dem Iran und den USA und eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Aussicht.

Nach dem Ende der 60-tägigen Frist des Rahmenabkommens stehen Washington und Teheran laut US-Präsident Donald Trump nicht in Verhandlungen. "Es finden derzeit keine Gespräche oder Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran statt, und es sind auch keine geplant", teilte er auf der Plattform Truth Social mit.

Mit dem Ölpreis steigende Inflationsgefahren stützen die Erwartung, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen weiter anheben dürfte. Dies treibt die Anleiherenditen. Hinzu kommt, dass in den USA die Verschuldung stark zunimmt. Auch in Europa und Asien legten die Renditen angesichts der Inflationsgefahren zuletzt zu. Die im Juni noch vorherrschende Erwartungen eines rückläufigen Inflationsdrucks sind mittlerweile ausgepreist./jsl/he