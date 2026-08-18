Der Ende Juli diskutierte mögliche Befreiungsschlag der Xiaomi-Aktie hat sich bislang nicht nachhaltig durchgesetzt. Nach dem damaligen Kurssprung bis über 3 € erreichte der Titel zwar nochmals den Widerstand bei 3,50 €, fiel anschließend jedoch auf aktuell 2,87 € zurück. Damit bleibt der übergeordnete Abwärtstrend intakt. Charttechnisch könnte sich allerdings schon etwas tiefer eine interessante neue Einstiegschance ergeben. Operativ läuft es besser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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