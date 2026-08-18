Die Asta Energy Solutions Aktie hat heute Nachmittag einen bemerkenswerten Satz nach oben gemacht. Am Vormittag noch auf dem tiefsten Stand seit April, also bei 51,00 €, katapultierte eine überraschend optimistische Gewinnprognose den Kurs bis auf 56,80 €. Ein Anstieg von 7,6 Prozent. Energiesektor treibt Prognose nach oben Der österreichische Kupferspezialist begründet seinen frischen Optimismus mit einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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