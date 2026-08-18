Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im August zum vierten Mal in Folge verbessert und den höchsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs erreicht. Das Stimmungsbarometer stieg gegenüber dem Vormonat um 7,9 Punkte auf plus 34,2 Punkte, während Volkswirte im Schnitt nur 30 Punkte erwartet hatten. Ein klares Signal, dass die Finanzmarktexperten zunehmend Zuversicht gewinnen. Lage immer noch schwach, Tendenz aber aufwärts ZEW-Präsident Achim Wambach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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