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Die Solana ETFs sammelten in der Woche bis zum 14. August 10,26 Millionen US-Dollar ein und damit rund 70 Mal so viel wie in der Woche davor. In derselben Zeit flossen fast 390 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin Fonds ab. Diese Gegenbewegung gehört zu den auffälligsten Krypto News dieses Monats. Parallel dazu beginnt das größte Client-Upgrade, das Solana in diesem Jahr durchführt. Der Kurs von SOL liegt trotzdem nur bei rund 76 US-Dollar und damit mehr als 70 Prozent unter dem Rekordhoch. Dieser Artikel zeigt, was das Upgrade verändert und warum viele Anleger die größere Bewegung woanders suchen.

Krypto News aus dem Solana Netzwerk, wo Agave 4.2 startet und die ETF-Zuflüsse anziehen

Seit dem 17. August läuft das Zeitfenster für die Aktivierung von Agave 4.2, dem zentralen Client-Upgrade des Jahres. Laut CoinMarketCap sinken die Slot-Zeiten schrittweise von 400 auf 200 Millisekunden, sodass Blöcke doppelt so schnell bestätigt werden. Gleichzeitig fallen die Speicherkosten um rund 90 Prozent, und die maximale Transaktionsgröße steigt auf mehr als das Dreifache. Die Schalter für Slots, Speicherkosten und Transaktionsgröße standen zum Starttermin allerdings noch auf ausstehend, denn Anza gibt sie in Stufen frei.

Das größere Update namens Alpenglow steckt bereits im Code, wird aber erst mit Agave 4.3 im Oktober aktiviert. Es soll die Bestätigungszeit von 12,8 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden senken. Bei den Fonds zeigt sich Bewegung, denn die Solana ETFs zogen laut BeInCrypto in der Woche bis zum 14. August 10,26 Millionen US-Dollar an, nach rund 144.930 US-Dollar in der Woche davor.

Fast der gesamte Betrag stammt aus zwei Fonds und zwei Handelstagen, die Erholung ist also noch schmal. SOL bleibt unter der 100-Tage-Linie bei 78,44 US-Dollar, und selbst ein Ausbruch bis 85 US-Dollar wäre bei 44 Milliarden US-Dollar Bewertung nur ein Plus von rund zehn Prozent.

Pepeto startet dort, wo Solana bei 44 Milliarden Bewertung aufhört

Agave 4.2 macht Solana schneller, aber kein Upgrade verkleinert eine Bewertung von 44 Milliarden US-Dollar. Zehn Prozent bis 85 US-Dollar sind damit die ganze Spanne, und genau dort endet die Rechnung für SOL. Deshalb suchen dieselben Anleger, die diese Zahlen lesen, den Einstieg dort, wo noch gar kein Börsenkurs existiert.

Wenn der Markt kaum vorankommt, hören diese Wallets auf, die roten Kerzen zu beobachten, und suchen den Vorverkauf, über den noch kaum jemand spricht. Die Schlagzeilen erzeugen Angst, und genau diese Angst hält die meisten davon ab, die Projekte zu sehen, die währenddessen gebaut werden. Pepeto ist eines dieser Projekte, und der frühere Binance Experte dahinter hat ein Token-Netzwerk entworfen, dessen Werkzeuge genau die Probleme lösen, die in solchen Phasen Geld kosten.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Blockchains, ohne die hohen Kosten und langsamen Übertragungen, die eine Position gerade dann belasten, wenn Tempo zählt. PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus, sodass jeder Dollar in der Wallet bleibt statt an die Plattform zu gehen. Geprüft wurde das Ganze von SolidProof, und zwar vollständig und zu einem Zeitpunkt, als der Vorverkauf noch gar nicht offen stand, weshalb die Smart Contracts als sauber gelten.

Die Projektseite zeigt den Einstieg bei 0,000000188 US-Dollar, und ein Binance Listing wird erwartet. Wie groß der Abstand zwischen diesem Preis und dem ersten Börsenkurs ausfällt, entscheidet sich am Tag des Listings. Bereits 10,38 Millionen US-Dollar sind in den Vorverkauf geflossen, weil erfahrenes Kapital nicht auf das Listing wartet. Das Tempo neuer Wallets zeigt, dass sich die Menge schon vor dem Handelsstart sammelt, und wer erst am Listing aufwacht, kauft zum Preis der anderen.

Fazit

Die Krypto News aus dem Solana Ökosystem zeigen ein Netzwerk, das vorankommt, doch kein Upgrade verkleinert eine Bewertung von 44 Milliarden US-Dollar. Während die großen Token auf Entlastung warten, hat Pepeto 10,38 Millionen US-Dollar allein mit dem Vorverkauf und einem erwarteten Binance Listing eingesammelt. Im letzten Zyklus profitierten die Wallets, die zuerst handelten, und wer das Fenster verpasste, bereut es bis heute. Die Schlagzeilen ändern sich jede Woche, doch dieser Vorverkaufspreis kommt nicht zurück, sobald der Handel beginnt. Wer jetzt kauft, hält den Einstiegspreis, den das erwartete Binance Listing danach ersetzt, und genau dieser Abstand ist die Chance.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News zu Solana im August 2026?

Agave 4.2 startet am 17. August und halbiert die Slot-Zeiten auf 200 Millisekunden. Gleichzeitig zogen die Solana ETFs bis zum 14. August 10,26 Millionen US-Dollar an, den stärksten Wert seit Mai.

Wie passt Pepeto in die aktuelle Marktlage?

Pepeto bietet einen Einstieg im Vorverkauf mit einem erwarteten Binance Listing und damit die Möglichkeit, sich zu positionieren, bevor der Token an Börsen gehandelt wird. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.