Meta steht wegen Facebook und Instagram vor einem Verfahren mit potenziell weitreichenden Folgen. Mehrere US-Bundesstaaten werfen dem Konzern vor, Minderjährige durch bestimmte Plattformfunktionen gezielt möglichst lange zu binden und Kinderdaten unzulässig verarbeitet zu haben. Im Extremfall stehen theoretisch Sanktionen von bis zu 1,4 Billionen Dollar, umgerechnet rund 1,18 Billionen Euro, und tiefgreifende Eingriffe in das Geschäftsmodell im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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