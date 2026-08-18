CesiumAstro Inc., ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Weltraumkommunikations- sowie ISR-Systemen (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), hat die Übernahme von Jariet Technologies bekannt gegeben, einem führenden Halbleiterunternehmen für mmWave-RF-System-on-Chip-Lösungen (RF-SoC), das sich auf integrierte Lösungen für SATCOM, elektronische Kriegsführung (EW) und Radarsysteme spezialisiert hat.

Dies treibt die Strategie von CesiumAstro voran, das branchenweit am stärksten vertikal integrierte Satellitenkommunikationsunternehmen aufzubauen. Durch die Integration des Halbleiterdesigns ins eigene Haus erhält CesiumAstro eine bessere Kontrolle über die Leistung entlang der gesamten HF-Signalkette und ermöglicht eine engere Verzahnung von Halbleiterchips, Hardware, Software und Missionssystemen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig Größe, Gewicht, Leistungsaufnahme, Kosten und Systemkomplexität bei weltraumgestützten und terrestrischen Anwendungen zu reduzieren.

"Diese Übernahme bringt grundlegende Halbleiterkompetenzen in CesiumAstro ein", sagte Shey Sabripour, Gründer und CEO von CesiumAstro. "In Kombination mit unserem Know-how in den Bereichen softwaredefinierte Kommunikation, aktive Phased-Array-Antennen, Nutzlasten und Satellitenplattformen stärkt Jariet unsere Fähigkeit, differenzierte, leistungsstarke Systeme in großem Maßstab bereitzustellen."

Jariet Technologies ist ein führender Anbieter von ICs zur direkten HF-Signalverarbeitung und von Technologien für Hochgeschwindigkeits-Datenwandler, die hochflexible, softwaredefinierte Systeme mit Multiband- und Multifunktionsfähigkeiten ermöglichen. Das Unternehmen hat eine robuste, in den USA ansässige Halbleiter-Lieferkette aufgebaut und Pionierarbeit bei der Massenproduktion von leistungsstarken HF-Chiplets für heterogene integrierte Lösungen geleistet. Sein Ingenieurteam, sein geistiges Eigentum im Halbleiterbereich und sein Know-how in der Massenproduktion von HF-Komponenten werden das Technologieportfolio von CesiumAstro stärken und zukünftige Nutzlasten, Terminals mit aktiven Phased-Array-Antennen, Gateways, luftgestützte Systeme sowie fortschrittliche Kommunikationsnetzwerke unterstützen.

"Durch die Kombination unserer fortschrittlichen Halbleiterinnovationen bei Hochgeschwindigkeits-Datenkonverter-Transceivern und digitalen Beamforming-Technologien mit der erstklassigen Expertise von CesiumAstro im Bereich Verteidigungs- und Satellitensysteme werden wir die Bereitstellung von Phased-Array-Satellitenlösungen der nächsten Generation beschleunigen", sagte Charles Harper, CEO von Jariet Technologies. "Als hundertprozentige Tochtergesellschaft können sich die Kunden von Jariet auf vollständige Kontinuität verlassen, von stärker optimierten Designs, einer erweiterten F&E-Pipeline im Halbleiterbereich und einer schnelleren Markteinführung profitieren und das alles auf der technologischen Grundlage, auf die sich unsere Kunden verlassen."

Gemeinsam werden die Unternehmen eine Vielzahl neuer anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreise (ASICs) auf den breiteren Markt bringen und dabei Jariets fundiertes Fachwissen in den Bereichen Halbleiter und HF mit CesiumAstro's umfangreicher Erfahrung in den Bereichen softwaredefinierte Kommunikation, aktive Phased-Array-Antennen, Nutzlasten und Raumfahrtsysteme kombinieren. Die kombinierten Technologie-Roadmaps werden die Bereitstellung von Halbleiter- und Systemfunktionen der nächsten Generation für kommerzielle, staatliche und Verteidigungsanwendungen beschleunigen.

Die frühere Übernahme von Vidrovr, einem auf die multimodale Echtzeit-Signalanalyse spezialisierten KI-Unternehmen, durch CesiumAstro erweitert die Möglichkeiten des Unternehmens, KI in Weltraumkommunikations- und ISR-Systeme zu integrieren, noch weiter.

Mit Jariet dehnt CesiumAstro diese Strategie weiter entlang des Technologie-Stacks aus von HF-Halbleitern und Hochgeschwindigkeits-Signalumwandlung bis hin zu Kommunikationsnutzlasten, Satelliten, Bordverarbeitung und intelligenten Missionssystemen. Zusammen stärken diese Investitionen die Fähigkeit von CesiumAstro, robuste, softwaredefinierte Kommunikations- und ISR-Systeme in großem Maßstab bereitzustellen.

Über CesiumAstro

CesiumAstro ist ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Konnektivitätslösungen für den Weltraum- und Verteidigungsbereich und liefert Systeme der nächsten Generation, die bei kommerziellen, behördlichen und nationalen Sicherheitsmissionen Verbindungen herstellen, Objekte erkennen und Schutz bieten. Die softwaredefinierten, KI-gestützten Plattformen des Unternehmens umfassen Satelliten, hochleistungsfähige Kommunikationsnutzlasten, Terminals und fortschrittliche Rechensysteme. CesiumAstro verfügt über vertikal integrierte Entwicklungs-, Fertigungs- und Testkapazitäten, die nach den Normen AS9100D und ISO 9001:2015 zertifiziert sind. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Austin, Texas, und unterhält weitere Standorte in Colorado, Kalifornien, Großbritannien, Deutschland und Japan. Weitere Informationen finden Sie unter CesiumAstro.com.

Über Jariet Technologies

Jariet Technologies ist ein fabless Halbleiterunternehmen, das sich auf leistungsstarke Datenwandler-Transceiver spezialisiert hat und dessen Entwicklungsabteilung in den USA und der Schweiz angesiedelt ist. Das Unternehmen ist der erste Anbieter, der einen RF-Transceiver-IC mit Direktabtastung qualifiziert und auf den Markt gebracht hat, der Frequenzen von bis zu 36 GHz erreicht und dessen Prototypen-Silizium 50 GHz übersteigt. Es hat eine groß angelegte, in den USA ansässige Lieferkette aufgebaut, die fortschrittliche RF-Wafer-Testkapazitäten für die Serienfertigung sowohl von Chiplets als auch von bestückten Bauteilen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter JarietTech.com.

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