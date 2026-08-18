Die Versicherungswirtschaft steht vor weitreichenden politischen Reformen und großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Im Interview spricht GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen über die Prioritäten des Verbands, neue Wachstumsfelder für Versicherer und Vermittler sowie die Zukunft der Altersvorsorge. Interview mit Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)Herr Asmussen, wie fällt Ihre Zwischenbilanz für das Versicherungsjahr 2026 aus? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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