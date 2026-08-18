Chainlink news heute, Standard Chartered sieht LINK bei 200 Dollar und 13 Dollar bis Jahresende

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Standard Chartered ruft für Chainlink ein Kursziel von 200 Dollar bis Ende 2030 aus. LINK notiert am 17. August bei rund 9,47 Dollar und liegt damit etwa 15 Prozent über dem Stand der Vorwoche. Für das Jahresende nennt die Bank ein deutlich nüchterneres Ziel von 13 Dollar. Zeitgleich zieht ein neues Beta Produkt Aufmerksamkeit auf sich, das autonome KI Agenten mit geprüften Marktdaten versorgt. Ein Wal beendete am 16. August dagegen seine Kaufphase und schickte LINK im Wert von 9,23 Millionen Dollar an Coinbase, genau am 200 Tage Durchschnitt bei 9,41 Dollar. Die aktuellen Chainlink news zeigen damit zwei Kräfte, die gegeneinander ziehen.

Chainlink news, LINK zwischen KI Agenten, 200 Dollar Prognose und einem Wal am Widerstand

LINK gewann in sieben Tagen rund 15 Prozent, wie Coin Insider berichtet. Auslöser war die Aufmerksamkeit für Chainlink for Agents, ein Dienst, der autonomer Software Zugriff auf geprüfte Preisdaten gibt. Das Produkt verbindet die Data Streams, die Laufzeitumgebung und das Cross Chain Interoperability Protocol des Netzwerks. Es läuft bereits über Base, Ethereum, Polygon und Arbitrum, und Agenten zahlen bestimmte Aufrufe in USDC. Das Unternehmen weist selbst darauf hin, dass der Dienst falsche Entscheidungen einer KI nicht verhindern kann.

Standard Chartered erwartet, dass tokenisierte Vermögenswerte auf öffentlichen Blockchains bis Ende 2028 rund 4 Billionen Dollar erreichen. Nach Daten von CoinMarketCap sammelte ein Wal in 30 Tagen 2,41 Millionen LINK ein und schickte am 16. August 984.550 Token an Coinbase. Das Futures Volumen sprang am 15. August um 123 Prozent. Von einer Milliarde Token sind 748 Millionen im Umlauf, und der Kurs liegt 82 Prozent unter dem Hoch von 52,99 Dollar. Bis zum Bankziel von 13 Dollar liegen rund 37 Prozent, mehr gibt eine Bewertung von 7,1 Milliarden Dollar kaum her.

Pepeto, der Einstieg hinter den aktuellen Chainlink news

Genau da endet die Rechnung, denn 37 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar sind bereits das obere Ende. Dieselbe Idee, geprüfte Daten bevor Kapital bewegt wird, existiert auch dort, wo die Bewertung noch in Millionen gerechnet wird.

Ein junger Coin mit 10,38 Millionen Dollar an bereits gebundenem Kapital und echten Handelswerkzeugen, die unter dem Token laufen. Das ist Pepeto zu einem aktuellen Kurs von 0,000000188 Dollar. Die Risikobewertung PepetoAI prüft jeden einzelnen Trade, noch bevor überhaupt Kapital in Bewegung gerät. Sie bewertet das Risiko vom Einstieg bis zum Ausstieg, sodass der Händler die Gefahr sieht, bevor der Chart sie überhaupt zeigt.

Der geprüfte Trade läuft anschließend über die Cross Chain Bridge, die Token ohne jede Gebühr zwischen den Blockchains bewegt. Aus dieser Kombination folgt, dass das Risiko jederzeit sichtbar und die Ausführung vollständig kostenlos ist. Die vollständige Position bleibt dabei von einer Chain zur nächsten unverändert erhalten. Eine Gesamtmenge von 420 Billionen Token wird durch ein Audit von SolidProof abgesichert. Diese Prüfung ist der Grund, warum der Presale als sicher gilt, denn SolidProof hat den vollständigen Programmcode kontrolliert und bestätigt, bevor der Verkauf für die ersten Käufer öffnete.

An der Spitze des Projekts steht der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin geschaffen hat. Er führt die Entwicklung in Richtung der erwarteten Binance Notierung, unterstützt von einem ehemaligen Binance Experten im Team. Jede Runde des Presales füllt sich schneller als die Runde davor. Die Rechnung auf diesem Kursniveau ist genau die Art, nach der Händler ganze Zyklen lang suchen und die sie fast nie finden. Sie können den Presale von Pepeto live verfolgen und beobachten, wie die Einstiege in Echtzeit weiter steigen.

Fazit

Die Chainlink news zeigen ein Netzwerk, das seine Technik längst bewiesen hat. Nur ist dieser Beweis im Kurs bereits enthalten, und 37 Prozent sind die Obergrenze. Die Frage, die jeder Zyklus stellt, lautet, wohin das frühe Kapital geht, bevor die Masse folgt. Der Lauf von Dogecoin von 0,007 Dollar bis zu 90 Milliarden Dollar ist die Rechnung, die jeder Händler gern gehandelt hätte. Dasselbe Muster bildet sich im Presale von Pepeto, diesmal mit gebührenfreien Handelswerkzeugen, einer KI Risikobewertung und einer erwarteten Binance Notierung, die kein Meme Coin davor hatte. Das Fenster schließt sich Runde um Runde, und bereuen wird es nur, wer es gesehen und trotzdem nicht gehandelt hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten Chainlink news im August 2026?

Die wichtigsten Chainlink news sind das Beta Produkt Chainlink for Agents und die neue Bewertung durch Standard Chartered mit 13 Dollar bis Ende 2026 und 200 Dollar bis Ende 2030. LINK gewann in sieben Tagen rund 15 Prozent.

Lohnt sich ein Einstieg bei Pepeto vor der Notierung?

Pepeto zieht derzeit viel frühes Kapital an, weil der Presale Preis deutlich unter dem erwarteten Kurs bei der Notierung liegt. Getragen wird das Projekt von einem Audit durch SolidProof und vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coin. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.