Nach mehreren Drohnenvorfällen an deutschen Flughäfen verstärkt die Bundesregierung ihre Maßnahmen zur Abwehr unbemannter Fluggeräte. In Cochstedt in Sachsen-Anhalt wurde dafür ein neues Technologiezentrum Drohnensicherheit eröffnet. Forschung, Erkennung und gezielte Abwehr sollen dort künftig enger miteinander verbunden werden. Neues Zentrum für Drohnensicherheit eröffnet Die Bundesregierung baut ihre Fähigkeiten zur Drohnenabwehr weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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