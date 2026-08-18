Ein cleverer Schachzug: Die Alphabet-Tochter Google hat einen Teil aus der Insolvenzmasse der gescheiterten Fluglinie Spirit Airlines ersteigert. Dabei geht es nicht um Flugzeuge oder anderes Mobiliar der Pleite-Firma, sondern um einen großen Datenschatz. Damit will Google seine KI trainieren und optimieren.Das Gebot des Technologieriesen in Höhe von zehn Millionen US-Dollar umfasse laut einer Mitteilung vom 14. August des US-Insolvenzgerichts für den südlichen Bezirk von New York ein riesiges Datenarchiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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