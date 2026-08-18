Die Partnerschaft wird die weitere Produktinnovation und globale Expansion der Plattform zur Steuerung des Online-Datenverkehrs unterstützen

Queue-it, ein globaler Anbieter von Lösungen zur Steuerung des Online-Datenverkehrs, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über eine Mehrheitsbeteiligung durch THL Partners ("THL") geschlossen hat, eine führende Investmentgesellschaft, die in Wachstumsunternehmen des Mittelstands investiert. Gemeinsam werden THL und Queue-it den Fokus auf die Beschleunigung der Produktinnovation und den Ausbau der globalen Reichweite des Unternehmens legen.

Queue-it wurde in Dänemark gegründet und hat dort seinen Hauptsitz. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei, Online-Traffic-Spitzen zu bewältigen, die digitale Infrastruktur zu schützen, Bots und Missbrauch einzudämmen sowie einen fairen und zuverlässigen Zugang zu kritischen Online-Diensten zu gewährleisten. Die Plattform genießt das Vertrauen von Organisationen auf der ganzen Welt und kommt in den Bereichen Ticketverkauf, Einzelhandel, Behörden, Finanzdienstleistungen und anderen geschäftskritischen Branchen zum Einsatz.

Die Partnerschaft von THL mit Queue-it baut auf dem langjährigen Investitionsschwerpunkt des Unternehmens im Bereich IT Operations Data auf, zu dem Softwareunternehmen gehören, die Organisationen dabei unterstützen, ihre zunehmend komplexe digitale Infrastruktur zu betreiben, zu sichern und zu optimieren. Angesichts des stetig wachsenden Internetverkehrs und der durch KI gesteuerten Aktivitäten, die die Art und Weise verändern, wie Organisationen die digitale Nachfrage bewältigen, ist THL davon überzeugt, dass Queue-it gut positioniert ist, um Kunden dabei zu helfen, robuste Online-Erlebnisse zu bieten.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit THL, während wir ein neues Kapitel in der Geschichte von Queue-it aufschlagen", sagte Jesper Essendrop, CEO von Queue-it. "THL bringt umfassende Erfahrung bei der Skalierung globaler Softwareunternehmen mit und teilt unsere Überzeugung hinsichtlich der vor uns liegenden Chancen. Gemeinsam werden wir weiterhin in Innovation investieren, Kunden auf der ganzen Welt unterstützen und unsere Plattform stärken, da Unternehmen zunehmend bestrebt sind, komplexen digitalen Datenverkehr zu bewältigen."

"Queue-it hat eine beeindruckende Plattform aufgebaut, die Unternehmen dabei hilft, in ihren entscheidenden Momenten zuverlässige digitale Erlebnisse zu bieten", sagte Jordan Welu, Geschäftsführer bei THL. "Wir glauben, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um vom wachsenden Bedarf an intelligenter Traffic-Orchestrierung zu profitieren, insbesondere da KI die Art und das Volumen des Online-Traffics verändert. Ebenso wichtig ist, dass wir großen Respekt vor der Kultur haben, die Jesper und das Team in Kopenhagen aufgebaut haben, und wir sind entschlossen, die Werte und die Identität zu bewahren, die Queue-it erfolgreich gemacht haben. Wir freuen uns darauf, mit dem gesamten Queue-it-Team zusammenzuarbeiten, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen."

"Queue-it ist ein Paradebeispiel für die Art von Softwareunternehmen, mit denen wir im Rahmen unseres Investitionsschwerpunkts IT Operations Data zusammenarbeiten möchten", sagte Lauren Wedell, Principal bei THL. "Das Unternehmen hat geschäftskritische Technologie für das Management digitaler Nachfrage entwickelt, und wir freuen uns darauf, das Team dabei zu unterstützen, weiterhin innovativ zu sein, international zu expandieren und seinen Einfluss für Kunden auf der ganzen Welt auszubauen."

"Queue-it war eine herausragende Reise", sagte Lars Dybkjær, Managing Partner bei GRO, dem verkaufenden Anteilseigner in dieser Transaktion. "Ausgehend von seinen nordischen Wurzeln hat sich das Unternehmen zu einem echten globalen Marktführer in seiner Kategorie entwickelt, mit einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und steigende Rentabilität sowie einem Team, das in jeder Phase außergewöhnliche Leistungen erbracht hat. Es war uns eine Ehre, in dieser Phase mit den Gründern sowie mit Jesper und seinem Managementteam zusammenzuarbeiten, und wir haben keinen Zweifel daran, dass das Beste noch vor uns liegt."

THL wird über seinen Automation Fund II in Queue-it investieren.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Houlihan Lokey fungierte als Finanzberater und Bech-Bruun als Rechtsberater von Queue-it. Freshfields US LLP und Plesner Advokatpartnerselskab fungierten als Rechtsberater von THL.

Über THL

THL Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die ausschließlich in mittelständische Wachstumsunternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanztechnologie und -dienstleistungen sowie Technologie und Unternehmenslösungen investiert. THL verbindet fundierte Branchenexpertise mit engagierten operativen Ressourcen, um in Partnerschaft mit den Managementteams erfolgreiche Unternehmen von dauerhaftem Wert aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thl.com.

Über Queue-it

Queue-it ist ein globaler Anbieter von Lösungen zur Steuerung des Online-Datenverkehrs. Die Technologieplattform des Unternehmens ermöglicht es Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, Spitzen im Online-Datenverkehr zu bewältigen, die digitale Infrastruktur zu schützen, Missbrauch durch Bots und böswillige Akteure zu verhindern sowie faire, transparente und zuverlässige Online-Erlebnisse zu bieten. Queue-it genießt das Vertrauen von Organisationen weltweit und unterstützt Kunden dabei, Leistung und Vertrauen in ihren geschäftskritischsten digitalen Momenten zu maximieren.

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