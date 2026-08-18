Je mehr elektronische Geräte und Online Banking zum Mittelpunkt des Einkaufens werden, desto größer wird die Gefahr, zum Opfer von digitalem Betrug zu werden. Doch dabei muss der Betroffene oft den Schaden nicht alleine tragen. Zumindest dann, wenn er sich nicht vorschnell von seiner Bank abwimmeln lässt und hartnäckig bleibt - notfalls mit Hilfe von Anwalt und Gericht. Denn die Justiz legt hohe Ansprüche an die Kontrollmechanismen von Banken. Grundsätzlich gilt dabei: Die Bank ist verpflichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Roland Klaus