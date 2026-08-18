Chainlink News heute, der LINK Kurs erobert 9,41 Dollar zurück und ein Wal bewegt 9,23 Millionen

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Ein Wal hat 984.550 LINK im Wert von 9,23 Millionen Dollar auf Coinbase überwiesen. Der Zeitpunkt sticht heraus, denn der Kurs war gerade 15 Prozent in einer Woche gestiegen. Verkauft diese Adresse in die Stärke hinein, oder schiebt sie nur Bestände zwischen zwei Börsen? LINK notiert nahe 9,50 Dollar und hat den 200 Tage Durchschnitt am Montag erstmals seit Monaten zurückerobert. Am 19. August sitzt Chainlink im Weißen Haus mit am Tisch. Die Chainlink News liefern damit gleichzeitig ein starkes Signal und ein offenes Risiko. Was das für den Einstieg bedeutet, entscheidet sich an einer einzigen Zone zwischen 9,50 und 10,00 Dollar.

Chainlink News heute, der LINK Kurs testet nach 15 Prozent Rally die Linie seit 2021

LINK hat in einer Woche 15 Prozent zugelegt und den Widerstand bei 8,90 Dollar geknackt. Laut Blockonomi erreichte der Kurs 9,60 Dollar, bevor er sich bei rund 9,50 Dollar einpendelte. Damit steht LINK an einer fallenden Linie, die den Kurs seit dem Hoch von 2021 deckelt. Der 200 Tage Durchschnitt bei 9,41 Dollar wurde dabei zurückerobert.

Im Zentrum der aktuellen Chainlink News steht eine große Adresse, die einen Monat lang kaufte und dann die Richtung wechselte. Diese Wallet sammelte rund 2,41 Millionen LINK zu durchschnittlich 8,40 Dollar ein. Am 16. August gingen davon 984.550 Token an Coinbase, rund 1,43 Millionen LINK liegen weiterhin dort. Laut AMBCrypto kletterte das Open Interest gleichzeitig auf etwa 690 Millionen Dollar.

Der Terminhandel wächst also schneller als der Spothandel, während der RSI auf 64,45 Punkte abgekühlt ist. Am 19. August sitzt Chainlink gemeinsam mit Coinbase und Ripple im Weißen Haus. Doch selbst ein sauberer Ausbruch ändert die Größenordnung nicht, denn LINK liegt rund 82 Prozent unter dem Hoch von 52,70 Dollar. Bei sieben Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht jede Verdopplung enorm viel frisches Kapital.

Pepeto, der Einstieg, den die Chainlink News noch nicht kennen

Sieben Milliarden Dollar bewegen sich träge, das ist der Preis der Reife. Eine Verdopplung bei LINK verlangt sieben weitere Milliarden Dollar an frischem Geld, ein Vorverkauf verlangt nur, dass die Runden weiter voll werden. Deshalb schaut schnelles Kapital gerade auf einen Namen, der in keiner dieser Meldungen auftaucht.

Ein neuer Coin mit 10,38 Millionen Dollar an zugesagtem Kapital und echten Börsenwerkzeugen unter dem Token, nicht daneben. Das ist Pepeto zum Kurs von 0,000000188 Dollar. Der Risikobewerter PepetoAI prüft jeden Trade, bevor überhaupt Kapital bewegt wird. Er misst die Belastung vom ersten Kauf bis zum Verkauf, sodass der Händler das Risiko sieht, bevor der Chart es zeigt.

Der bewertete Trade läuft anschließend über die Cross Chain Bridge, die Token ohne Kosten zwischen Blockchains verschiebt. Risiko sichtbar, Ausführung kostenlos, die volle Position bleibt von einer Chain zur nächsten erhalten. Für die Sicherheit sorgt SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Programmcode kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf startete. Geprüft wurde damit auch der fest verankerte Bestand von 420 Billionen Token.

An der Spitze steht der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin erschaffen hat, unterstützt von einem ehemaligen Binance Fachmann. Gemeinsam steuern sie das Projekt auf das erwartete Binance Listing zu. Jede Runde füllt sich schneller als die vorherige, und der Grund ist nüchtern. Die Rechnung zu diesem Kurs ist eine, nach der Händler ganze Zyklen lang suchen und die sie fast nie finden. Das Fenster schließt sich mit jeder Runde, nicht mit dem Kalender. Wer den Pepeto Vorverkauf live verfolgt, sieht in Echtzeit, wie die Einstiege steigen.

Fazit

Die Chainlink News zeigen echte Infrastruktur, die trotzdem an derselben Linie hängt wie vor fünf Jahren. Der Lauf von LINK von unter 0,20 Dollar auf 52,70 Dollar war mehr als das 260 Fache. Aus 500 Dollar wurden damals über 130.000 Dollar, und genau diese Rechnung ist heute vergeben. Dasselbe Muster formt sich gerade im Vorverkauf von Pepeto, diesmal mit gebührenfreien Börsenwerkzeugen, einem Risikobewerter mit KI und einem erwarteten Binance Listing. Das Zeitfenster schließt sich Runde für Runde. Erinnern wird sich daran nur, wer es gesehen, verstanden und trotzdem nicht gehandelt hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum ist der Wal Transfer in den Chainlink News wichtig?

Er erhöht das mögliche Angebot an der Börse, die Adresse hält weiterhin 1,43 Millionen LINK. Entscheidend bleibt die Zone zwischen 9,50 und 10,00 Dollar.

Lohnt sich Pepeto vor dem Listing?

Pepeto zieht viel frühes Kapital an, weil der Einstieg im Vorverkauf deutlich unter dem erwarteten Listingwert liegt. Abgesichert durch eine Prüfung von SolidProof und geführt vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins. Zahlen und Prüfbericht auf der offiziellen Pepeto-Website.