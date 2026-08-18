Jeder Mikrochip, jedes Rechenzentrum und jedes Megawatt KI-Leistung ist auf Wasser angewiesen. Heute gab Gradiant, die "Wasserschicht" der KI-Wirtschaft, eine Reihe von Meilensteinen bekannt, die seine Fähigkeit untermauern, diese Herausforderung in den gesamten Vereinigten Staaten zu bewältigen: die Einstellung eines neuen Führungskräftenachwuchses für den US-Markt, drei neue Niederlassungen, ein neues Innovationszentrum sowie langfristige Dienstleistungsverträge, darunter einen mit einem großen Chiphersteller.

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Gradiant ernannte Dr. Nish Vora zum Managing Director für Amerika, um die Wachstumsdynamik in der Region zu beschleunigen. Dr. Vora ist eine bewährte Führungskraft im Wachstumsbereich, dessen Karriere Führungspositionen bei GE Water, Suez Water Technologies und zuletzt bei Veolia Water Technologies and Solutions umfasst. Seine technische und kaufmännische Führungskompetenz passt hervorragend zur Kultur von Gradiant, die sich durch "Innovation mit Tempo" für ihre Kunden auszeichnet. Parallel zu dieser Ernennung eröffnete Gradiant neue Niederlassungen in Phoenix, Syracuse und Philadelphia.

Das Unternehmen nahm zudem sein Global Innovation Center in Houston in Betrieb, das sich der Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien der nächsten Generation für Nordamerika widmet, und steigerte seine Mitarbeiterzahl in den USA seit Jahresbeginn um 55 %.

Um diese Dynamik zu unterstreichen, sicherte sich Gradiant neue langfristige Betriebs- und Wartungsverträge (O&M), darunter einen zur Betreibung des Reinstwassersystems (UPW) für einen großen Chiphersteller. Gradiant wird die Wasserqualität, Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten, sodass sich der Kunde ganz auf seine Kernfertigung konzentrieren kann.

Der Auftrag stützt sich auf Gradiants globale UPW-Expertise, einschließlich etablierter Teams in Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum, ergänzt durch eine wachsende lokale Präsenz in den USA ein Ansatz, den das Unternehmen bei der landesweiten Ausweitung seiner O&M-Kapazitäten verfolgt. Gradiant wurde aufgrund seines kundenorientierten Ansatzes, der schnellen Einsatzfähigkeit und seiner fundierten O&M-Expertise ausgewählt.

"Eine KI-Infrastruktur lässt sich nicht aufbauen, ohne zuerst die Wasserfrage zu lösen egal, ob es sich um eine Halbleiterfabrik, ein Rechenzentrum oder ein Kraftwerk handelt", sagte Prakash Govindan, CEO von Gradiant. "Der Gewinn langfristiger Betriebs- und Wartungspartnerschaften wie dieser zeigt, dass Kunden zunehmend einen einzigen, verantwortungsbewussten Partner für den Bereich Wasser wünschen nicht nur für Ausrüstung oder einmalige Anwendungen. Genau diese Rolle ist es, für die Gradiant geschaffen ist, während wir unsere Präsenz in den USA ausbauen."

Gradiant entwirft, baut und betreibt die Wasserinfrastruktur, die die KI-Wirtschaft in den Bereichen Chips, Rechenzentren, Energie und angewandte Industrien untermauert. Da die Investitionen in KI-Infrastruktur weltweit zunehmen, werden die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Wiederverwendung von Wasser ebenso strategisch wichtig wie Strom und Land, wenn es darum geht, zu bestimmen, wo und wie schnell diese Infrastruktur aufgebaut wird.

"Unser Ziel ist es, im nächsten Jahr allein in den Vereinigten Staaten einen Auftragsbestand von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen", sagte Dr. Nish Vora, Geschäftsführer von Gradiant Americas. "Mit dem Team, das ich übernehme, und den derzeitigen Marktchancen die größte Aktivität, die ich in meinen drei Jahrzehnten in der Wasserbranche erlebt habe bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Ziel übertreffen werden."

Über Gradiant

Gradiant ist der Wasser-Experte der KI-Wirtschaft. Das Unternehmen, das am MIT gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Boston hat, baut die Wasser- und Abwasserinfrastruktur hinter dem KI-Ausbau, von Chips und Rechenzentren bis hin zu der Energie und den Industrien, die von ihnen abhängen. Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach KI wird Wasser immer mehr zu der Ressource, die bestimmt, was gebaut werden kann. Die Technologien von Gradiant unterstützen bei der Verringerung der Wassermenge, die die Industrie entnimmt, bei der Zurückgewinnung des Wassers, das andernfalls verschwendet würde, und bei der Rückführung von gereinigtem Wasser in die Natur. Dazu verfügt das Unternehmen über mehr als 3.000 Aufbereitungsanlagen in 92 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter gradiant.com.

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Unternehmenskontakt

Felix Wang

Gradiant, Global Head of Marketing

fwang@gradiant.com