In den USA steht für den Facebook-Konzern Meta viel auf dem Spiel. Dort hat im kalifornischen Oakland ein vielbeachteter Prozess begonnen, in dem es um die Nutzung der beliebten Social-Media-Apps durch Kinder geht. Mehrere US-Bundesstaaten werfen dem Tech-Riesen rund um CEO und Gründer Mark Zuckerberg vor, Kinder bewusst zu einer ausufernden Nutzung von Facebook und Instagram verleitet zu haben.Zudem hätte Meta potenzielle Risiken vor den Eltern und sogar der Öffentlichkeit verborgen. Die Bundesstaaten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär