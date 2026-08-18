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Die XRP Prognose muss neu gerechnet werden, denn der Kurs ist am 16. August unter einen Dollar gefallen und notiert bei 0,9998 Dollar. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 0,9887 Dollar und wurde erst am 15. August markiert. Gleichzeitig brachen die wöchentlichen Zuflüsse in die amerikanischen Spot-ETFs von 14,86 auf 1,01 Millionen Dollar ein, ein Rückgang von 93 Prozent in sieben Tagen. Große Adressen kauften im selben Zeitraum 380 Millionen Token nach. Das von Ripple unterstützte Unternehmen Evernorth koppelt sogar die Aktienzahl seiner geplanten Nasdaq-Fusion an den XRP-Schlusskurs. Wer von beiden Seiten liegt hier falsch?

XRP Prognose zwischen leeren ETF-Schaltern und kaufenden Walen

Die XRP Prognose hängt derzeit an zwei Datenreihen, die sich vollständig widersprechen. Laut Börse Express notiert XRP bei rund einem Dollar und damit nur 1,3 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Der RSI steht bei 36,2 und zeigt anhaltenden Abwärtsdruck. Zum 200-Tage-Durchschnitt bei 1,29 Dollar fehlen weiterhin 22 Prozent. Die verwalteten Vermögen der Spot-ETFs sind auf 942,25 Millionen Dollar gefallen und liegen damit erstmals unter der Milliardenmarke.

Auf der anderen Seite des Marktes passiert das Gegenteil. Wale kauften an einem einzigen Tag rund 72 Millionen Token, über eine ganze Woche summierte sich die Aufnahme auf 380 Millionen XRP. Adressen mit zehn bis hundert Millionen Token halten inzwischen etwa 12,2 Milliarden Stück. Ripple verschob am 13. August 50 Millionen XRP im Wert von rund 50,5 Millionen Dollar an eine unbekannte Adresse, und die amerikanische Börsenaufsicht sagte ihre für den 14. August geplante Sitzung kurzfristig ab. Nach Daten von BTC-ECHO liegt der Kurs auf Monatssicht 8,5 Prozent im Minus.

Der eigentliche Termin steht im September, wenn der Senat über den CLARITY Act abstimmt. Die Prognosemärkte geben dieser Abstimmung rund 16 Prozent Chance. Damit bleibt eine unbequeme Rechnung stehen. Bei 62,8 Milliarden Dollar Bewertung bedeutet selbst eine Verdopplung auf zwei Dollar Monate an Geduld. Wer diese Rechnung zu Ende denkt, sucht keine zehn Prozent mehr, sondern eine Basis, die klein genug für ein Vielfaches ist.

Warum XRP-Halter den Pepeto-Vorverkauf und seine gebührenfreie Swap-Engine prüfen

Wer der XRP Prognose bis zu einer Verdopplung folgt, rechnet in Monaten. Die Halter im Pepeto-Vorverkauf rechnen in Tagen, weil der Handelsstart bereits erwartet wird. Dieser Unterschied ist struktureller Natur und nicht spekulativ, denn das Projekt liefert bereits funktionierende Werkzeuge, die den Einstieg tragen, bevor die Preisfindung überhaupt beginnt. Eingesammelt wurden dabei schon mehr als 10 Millionen Dollar, und mit jeder neuen Runde rückt der Handelsstart ein Stück näher.

Im Zentrum steht eine gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine von Pepeto, die Handelskosten über jede angebundene Kette hinweg entfernt. Das Kapital, das zum Vorverkaufspreis einsteigt, handelt damit kostenfrei, sobald die Börsen öffnen. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt diese Werte anschließend zwischen den Blockchains, sodass kein Halter in einem einzelnen Netzwerk festsitzt. Pepeto gibt der Wallet alles, was sie braucht, bevor der Handelsstart ihr einen Preis gibt.

Genau dieser Werkzeugkasten hat einen ehemaligen Binance-Experten in das Entwicklerteam geholt, dessen Zeit auf der Börsenseite bis heute prägt, wie die Swap-Engine aufgebaut ist. Das Talent, das den ersten Pepe-Token hervorgebracht hat, entschied sich für dieses Projekt, um die nächste kulturelle Welle zu tragen. Auf der Sicherheitsseite steht eine Prüfung von SolidProof, dessen Team den kompletten Smart Contract kontrolliert und freigegeben hat, bevor überhaupt eine Einzahlung möglich war. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token steht fest, und jeder gefüllte Anteil verkleinert den Rest.

Das erwartete Binance-Listing wandelt jeden Einstieg aus dem Vorverkauf in eine Position an der Börse um. Sobald dieser Handel öffnet, existiert nur noch der Börsenpreis. Die Wallets, die bei 0,0000001887 Dollar gehandelt haben, sitzen dann auf genau dem Abstand, den ein Großwert bei 62,8 Milliarden Dollar Bewertung rechnerisch nicht mehr anbieten kann. Dort entsteht der Abstand, den ein Kurs an der Dollar-Marke über Monate nicht aufbauen kann.

Fazit

Die XRP Prognose bestätigt, dass ein Dollar die entscheidende Linie ist, doch selbst die Optimisten rechnen für eine Verdopplung in Monaten. Bei 62,8 Milliarden Dollar Bewertung ist das die ehrliche Rechnung eines Großwerts. Pepeto steht mit dem erwarteten Binance-Listing, der Prüfung durch SolidProof und einem ehemaligen Binance-Entwickler auf der anderen Seite dieser Rechnung. Dort entsteht der Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Börsenpreis. Der Vorverkauf schließt, und der Preis auf der anderen Seite dieses Schlusses ist der Preis, der jeder Wallet ihr Ergebnis übergibt, die noch in diesem Fenster gehandelt hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für August 2026?

Die XRP Prognose für August zeigt XRP knapp unter einem Dollar. Der Widerstand liegt bei 1,0150 und 1,0650 Dollar, nach unten gilt das 52-Wochen-Tief bei 0,9887 Dollar als nächste Marke.

Warum sprechen Anleger derzeit über Pepeto?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Vorverkaufsprojekt mit gebührenfreier Swap-Engine und Cross-Chain-Bridge, dessen Einstieg unter https://pepetocoin.com läuft. Alle Angaben zum Ablauf stehen ebenfalls unter pepetocoin.com.