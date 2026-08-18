Das integrierte Umsetzungsmodell kombiniert mehrere Disziplinen, um die Förderung aus ausgereiften Offshore-Anlagen zu verbessern

Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, von Brunei Shell Petroleum (BSP) den Auftrag erhalten zu haben, die Wiederaufnahme der Förderung aus stillgelegten Bohrlöchern in mehreren Offshore-Feldern zu unterstützen.

Der Auftrag umfasst die Bewertung des Untergrunds, die Auswahl geeigneter Bohrstandorte, die technische Planung sowie die Durchführung der Offshore-Arbeiten. Projektmanagement, Interventionsdienstleistungen, Überwachung, Messung und maritime Logistik sind in einem einzigen, koordinierten Ausführungsmodell integriert, das für eine effiziente Wiederherstellung der Produktion entwickelt wurde.

"Der auf unserer langjährigen Zusammenarbeit in der Region aufbauende Vertrag spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, den Wert bestehender Offshore-Ressourcen zu maximieren", so Gokhan Yarim, Senior Vice President of Integration bei SLB. "In Kooperation mit BSP bündeln wir das Produktions-Know-how und die integrierten Umsetzungsfähigkeiten von SLB, um die Förderung aus stillgelegten Bohrlöchern wiederherzustellen, die Fördermenge aus der bestehenden Infrastruktur zu steigern und die langfristigen Produktionsziele von BSP zu unterstützen."

Mit diesem Projekt kommt erstmals eine integrierte Lösung zur Produktionswiederherstellung für Brunei Shell Petroleum zum Einsatz, die verschiedene Disziplinen, Dienstleistungen und Arbeitsabläufe vereint, um die Förderleistung aus ausgereiften Offshore-Feldern zu optimieren. Durch koordinierte Überwachung, technische Planung und Interventionsplanung entspricht das Programm zudem den Standardmethoden des Bohrloch-, Lagerstätten- und Anlagenmanagements. Dies unterstützt einen strukturierten Ansatz zur Produktionsoptimierung, während gleichzeitig ein sicherer und effizienter Betrieb in allen ausgereiften Offshore-Feldern gewährleistet wird.

Betreiber setzen zunehmend auf die Maximierung der Fördermengen aus bestehenden Anlagen, doch ausgereifte Offshore-Felder sind sowohl mit Chancen als auch mit Herausforderungen verbunden. Dieser Auftrag spiegelt einen allgemeinen Branchentrend hin zu integrierten Förder- und Gewinnungslösungen wider, die technische Expertise, eine koordinierte Umsetzung und Produktionsmanagement miteinander verbinden, um die Leistung bestehender Anlagen sicher und effizient zu verbessern.

Zentrale Punkte:

SLB wurde von Brunei Shell Petroleum mit einem Auftrag betraut, die Wiederaufnahme der Förderung aus stillgelegten Bohrlöchern in mehreren Offshore-Feldern zu unterstützen.

Das Projekt markiert den erstmaligen Einsatz der integrierten Lösung von SLB zur Produktionswiederherstellung für Brunei Shell Petroleum, bei der verschiedene Disziplinen, Dienstleistungen und Arbeitsabläufe durch ein integriertes Ausführungsmodell zusammengeführt werden.

Das integrierte Programm zur Wiederinbetriebnahme von Förderanlagen kombiniert die Auswahl geeigneter Bohrstellen, das Projektmanagement, die technische Planung, Interventionsdienstleistungen, die Überwachung, die Messung sowie die Seelogistik in einem einzigen, koordinierten Umsetzungsmodell.

Das Projekt spiegelt einen allgemeinen Branchentrend hin zu integrierten Produktions- und Rückgewinnungslösungen wider, die technische Expertise, koordinierte Umsetzung und Produktionsmanagement miteinander verbinden, um die Leistung der Anlagen sicher und effizient zu verbessern.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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