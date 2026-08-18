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Die XRP Prognose muss neu gerechnet werden, denn der Kurs ist unter die Marke von einem Dollar gerutscht und notiert am Montagvormittag bei 0,9963 Dollar. In den vergangenen sieben Tagen verlor der Token rund drei Prozent, obwohl mit Wells Fargo eine der größten Banken der Vereinigten Staaten erstmals eine eigene XRP Position offengelegt hat. Institutionelles Kapital kommt also an, doch der Chart spiegelt das bisher nicht. Warum bleibt der Preis stehen, und wohin dreht das schnelle Geld stattdessen?

XRP Prognose zwischen institutionellem Einstieg und einem Kurs ohne Reaktion

Wells Fargo hat am 14. August ein 13F Formular eingereicht und darin laut Cryptonews eine kombinierte Position von rund 9,18 Millionen Dollar im Bitwise XRP ETF ausgewiesen. Die Bank verwaltete zum Quartalsende etwa 2,2 Billionen Dollar an Vermögen. Damit ist sie die größte Adresse, die in diesem Quartal eine Beteiligung an diesem Produkt gemeldet hat.

Auf der technischen Seite hat sich das Ökosystem weiter geöffnet. Seit dem 14. August ist Solana laut CoinMarketCap direkt auf der dezentralen Börse des XRP Ledgers handelbar. Für das Netzwerk bedeutet diese Anbindung mehr Handelsvolumen, für den Preis bisher nichts. Am 16. August erteilte der Händler Peter Brandt dem Token eine klare Absage und traf die gedrückte Stimmung. Als Bestätigung für eine neue Aufwärtsbewegung gilt ein Tagesschluss oberhalb von 1,23 Dollar. Die XRP Prognose steht damit bei einem Kurs von 0,9963 Dollar und einer Bewertung von rund 62,4 Milliarden Dollar.

Für die XRP Prognose entsteht daraus ein bekanntes Muster. Gute Nachrichten treffen ein, doch der Chart verharrt dort, wo er schon vor drei Monaten stand. Der Kurs von Ripple lebt damit weiter von Erwartungen statt von Bewegung. Bei dieser Bewertung bräuchte selbst ein Anstieg auf drei Dollar eine Verdreifachung des gesamten Netzwerks. Das ist möglich, aber es ist kein Vielfaches, das ein Depot umbaut. Genau deshalb wandert das schnellste Kapital dorthin, wo eine Bewertung überhaupt erst entsteht.

Pepeto und die Frage, wo eine Verdopplung noch klein wirkt

Jeder Zyklus bestraft die Anleger, die auf ein weiteres Signal warten. Das größte Signal kommt derzeit nicht aus Washington, sondern aus einem Vorverkauf, der mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat, während der Token in derselben Spanne verharrte. Pepeto nimmt genau die Hürden weg, die zwischen einem Einstieg und seinem Ertrag stehen. Der Unterschied liegt darin, dass hier eine Bewertung überhaupt erst entsteht.

PepetoAI prüft jede Position auf ihr Risiko, bevor ein Token den Besitzer wechselt, und liefert damit eine laufende Einschätzung, die ein Netzwerk mit 60 Milliarden Dollar Bewertung wegen seiner Größe niemals bieten muss. Die Cross Chain Swap Engine verarbeitet Volumen ohne Gebühren, sodass Kapital ohne Reibung eintritt und auf einen fixierten Bestand von 420 Billionen Einheiten trifft, den wöchentliche Verbrennungen weiter verdichten. Die Nachfrage drückt hinein, das Angebot zieht sich zurück, und der Kurs folgt dieser Spannung mit mechanischer Genauigkeit.

Der Vertrag trägt eine Prüfung von SolidProof, die den kompletten Programmcode vor der Öffnung des Vorverkaufs kontrolliert und schriftlich bestätigt hat, sodass Käufer eine externe Grundlage statt einer Selbstauskunft erhalten. Den Fahrplan steuert der Architekt des ursprünglichen Pepe Token. Den Weg zur Börsennotierung bereitet ein Entwickler vor, der zuvor an der Handelsinfrastruktur von Binance gearbeitet hat. Beide Namen stehen öffentlich hinter dem Projekt.

Zum Vorverkaufspreis von 0,0000001887 Dollar steigen weiter Käufer ein, weil sie dasselbe Muster erkennen, aus dem ein Einstieg von 2.000 Dollar in Dogecoin am Hoch fast 1,5 Millionen Dollar geworden ist. Eine erwartete Aufnahme bei Binance würde bedeuten, dass der heute festgeschriebene Preis nach dem Handelsstart nicht mehr existiert. Mit jedem Zufluss rückt die nächste Preisstufe näher. Wer jetzt einsteigt, sichert sich eine Preisstufe, die nach dem ersten Handelstag niemand mehr bekommt.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an Washington gebunden, und Washington liefert seit Monaten nicht. Wer jetzt in den Vorverkauf geht, trägt dieselbe Haltung wie frühe Dogecoin Käufer, bevor der Markt verstanden hatte, was ein Meme Coin werden kann. Die wöchentlichen Verbrennungen verkleinern das Angebot, während der Zufluss weiter steigt. Ein Netzwerk mit 60 Milliarden Dollar Bewertung kann diese Mechanik nicht abbilden, weil dort jede Bewegung gegen die eigene Größe arbeitet. Die Positionen, die am Tag einer Notierung zählen, entstehen genau jetzt. Wer weiter auf ein Signal wartet, schreibt am Ende die Geschichte, die jeder Zyklus für die Zuschauer bereithält.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose nach dem Rutsch unter einen Dollar?

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht negativ. Der Kurs notiert bei 0,9963 Dollar, und ein Tagesschluss über 1,23 Dollar wäre das erste Erholungssignal.

Warum wird Pepeto neben der XRP Prognose so häufig genannt?

Pepeto ist ein aktiver Vorverkauf, der eine Risikoprüfung durch PepetoAI und einen von SolidProof kontrollierten Vertrag mitbringt. Auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com stehen alle geprüften Zahlen bereit.