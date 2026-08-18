Steigende Anleiherenditen und keine klaren Entspannungssignale im Iran-Krieg halten die Anleger in Atem. Alle wichtigen US-Indizes sind daraufhin am Dienstag teils deutlich unter Druck geraten. Besonders stark litt der technologielastige Nasdaq unter dem dadurch ausgelösten Ausverkauf bei KI-Gewinnern.Unter anderem waren die Speicherchip-Hersteller vom massiven Abverkauf betroffen. Für die Anteile von SanDisk und Seagate Technology ging es um rund neun Prozent nach unten. Auch die Anteile des Halbleiter-Spezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär