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Der XRP Kurs steht am 17. August knapp unter einem Dollar, und der wichtigste Käufer des Jahres ist praktisch verschwunden. Die amerikanischen Spot ETFs waren die gesamte Anlagegeschichte für 2026, doch ihre Zuflüsse sind gegenüber dem Startmonat um 96 Prozent eingebrochen. Im Juli kamen nur noch 27,29 Millionen Dollar herein, im August ist es noch weniger. Der Preis hat das längst nachvollzogen und klammert sich inzwischen an eine einzige runde Marke. Von den Zielen, die Analysten zum Jahresstart ausgaben, ist nichts übrig geblieben. Was bleibt von der Wette auf institutionelles Geld, wenn dieses Geld schlicht nicht mehr kommt?

XRP Kurs und der Einbruch der ETF Zuflüsse um 96 Prozent

Die sieben amerikanischen Spot ETFs auf XRP nahmen im Juli 27,29 Millionen Dollar auf, nach 666,61 Millionen Dollar im ersten Handelsmonat, wie 24/7 Wall St berichtet. In den ersten zehn Handelstagen des August kamen 3,27 Millionen Dollar hinzu, also etwa eine Million pro Woche. Seit dem Start im November 2025 summieren sich die Zuflüsse auf 1,51 Milliarden Dollar. Das Vermögen der Fonds liegt heute bei 933 Millionen Dollar und damit 43 Prozent unter dem Höchststand von Anfang Januar.

Standard Chartered hatte für das erste Jahr zwischen vier und acht Milliarden Dollar erwartet. Bis zum Ablauf dieser Frist am 13. November fehlen damit noch 6,49 Milliarden Dollar. Das entspräche rund 2,2 Milliarden Dollar pro Monat über drei Monate und damit mehr als dem Dreifachen des besten Monats überhaupt. Im Schnitt des Jahres 2026 nahmen die Fonds 46 Millionen Dollar monatlich auf. Bei diesem Tempo wäre das ursprüngliche Ziel erst in vielen Jahren erreicht, und selbst die niedrigere Variante bliebe weit entfernt. Der XRP Kurs spiegelt genau diese Lücke zwischen Erwartung und tatsächlicher Nachfrage wider.

Aktuell notiert der Token bei 0,9913 Dollar, ein Prozent unter dem Stand von vor 24 Stunden und vier Prozent unter dem Wert der Vorwoche, wie Coinbase ausweist. Die Marktkapitalisierung liegt bei 62,22 Milliarden Dollar bei einem Umlauf von 62,68 Milliarden Token, also fast zwei Dritteln des maximalen Angebots. Vom Allzeithoch ist der XRP Kurs rund 74 Prozent entfernt. Eine Rückkehr auf 1,20 Dollar brächte Anlegern etwa 20 Prozent, und dieser Weg dauert nach Einschätzung vieler Analysten Monate. Bei dieser Größenordnung stellt sich die Frage, wo im Markt eine Bewegung noch in einer einzigen Sitzung entsteht statt über mehrere Quartale.

Pepeto und die Nachfrage die auf keinen ETF warten muss

Ein Kurs, der auf 6,49 Milliarden Dollar an Zuflüssen wartet, bewegt sich erst, wenn dieses Geld eintrifft. Pepeto braucht diesen Umweg nicht, weil die Nachfrage dort aus dem eigenen System kommt. Hier trifft strukturelle Nachfrage auf ein Angebot, das alle sieben Tage kleiner wird.

PepetoAI bewertet jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, sodass private Wallets mit derselben Risikoklarheit handeln, die institutionelle Häuser sonst für sich behalten. Kapital bleibt im System, weil die Werkzeuge den Ausstieg für den Anleger zur schlechteren Wahl machen. Die gebührenfreie Swap Engine entfernt sämtliche Kosten aus jedem Handel, sodass Volumen sauber in das Ökosystem eintritt. Dort wartet ein fest begrenzter Bestand von 420 Billionen Token, den die Burns Woche für Woche weiter verkleinern.

Dieses saubere Volumen bleibt anders als bei den meisten Vorverkäufen nicht auf einer einzigen Blockchain gefangen. Die Cross Chain Brücke holt Kapital aus jedem großen Netzwerk zu Pepeto und verbreitert den Nachfragetrichter weit über das hinaus, was ein Token auf einer einzelnen Chain jemals erreicht. Vor dem Start hat SolidProof den Vertrag geprüft und die vollständige Codebasis abgesichert, weshalb der Vorverkauf auf einer unabhängig bestätigten Grundlage steht und nicht auf bloßen Zusagen. Ein ehemaliger Binance Experte verantwortet die Entwicklung, und der Schöpfer des ursprünglichen Pepe Token steht hinter dem Projekt.

Diese Referenzen haben mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, bevor der Name auf einer einzigen Watchlist auftauchte. Mit dem Token bei 0,0000001887 Dollar und einem erwarteten Binance Listing ist dieser Einstieg für Anleger derzeit noch offen. Dieses Fenster schließt sich Runde für Runde, was Anleger direkt bei Pepeto mitverfolgen können.

Fazit

Der XRP Kurs lehrt gerade, was jeder Zyklus lehrt, nämlich dass der Markt jene Wallets am besten bezahlt, die vor der Menge gefüllt haben. XRP hat das selbst bewiesen, als Einstiege im Bereich von Bruchteilen eines Cents später auf 3,35 Dollar trafen. Dieses Fenster hat sich allerdings vor vielen Jahren endgültig geschlossen. Das neue trägt wöchentliche Burns, die ein Angebot von 420 Billionen Token verdichten, und ein näher rückendes Binance Listing. Wer in einem halben Jahr über Pepeto spricht, füllt seine Wallet heute. Der Vorverkaufspreis verschwindet in dem Moment, in dem das Listing startet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum steht der XRP Kurs derzeit unter Druck?

Der XRP Kurs steht unter Druck, weil die ETF Zuflüsse seit dem Start um 96 Prozent gefallen sind. Im Juli kamen nur 27,29 Millionen Dollar herein, im August rund eine Million pro Woche.

Ist Pepeto ein früherer Einstieg als XRP?

Pepeto steht noch im Vorverkauf und bietet damit einen deutlich früheren Einstieg als XRP mit 62 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Angaben zu Prüfung und Preis stehen auf pepetocoin.com.