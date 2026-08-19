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Die XRP Prognose für 2026 steht vor einem harten Realitätstest, denn die amerikanischen XRP-Fonds sammelten im Juli nur noch 27 Millionen Dollar ein, 96 Prozent weniger als im ersten Handelsmonat. Der Kurs notiert am 17. August 2026 bei etwa einem Dollar, rund 47 Prozent unter dem Jahresanfang. Gleichzeitig hält Standard Chartered an einem Kursziel von 28 Dollar bis 2030 fest. Schätzungen und Kapitalflüsse erzählen damit zwei verschiedene Geschichten. Welche davon beschreibt das Jahr 2026 richtig?

XRP Prognose zwischen Standard Chartered und der Realität der Fondszuflüsse

Die sieben amerikanischen XRP-Fonds nahmen im Juli 27,29 Millionen Dollar auf, wie 24/7 Wall St. berichtet.

In neun Monaten summierten sich die Zuflüsse auf 1,51 Milliarden Dollar, doch das verwaltete Vermögen ist auf 933 Millionen Dollar geschrumpft und liegt 43 Prozent unter dem Januarhoch von 1,65 Milliarden Dollar. Die Bitcoin-Fonds sammeln an einem guten Tag mehr als 400 Millionen Dollar ein.

Standard Chartered hatte für das erste Jahr vier bis acht Milliarden Dollar erwartet, wovon 6,49 Milliarden Dollar fehlen, und es bleiben drei Monate. Laut Forbes senkte die Bank ihr Kursziel für das Jahresende von acht auf 2,80 Dollar. Die XRP Prognose der Analysten stützt sich damit vor allem auf einen Zeitraum, der weit jenseits des laufenden Zyklus liegt.

Der wichtigste Auslöser bleibt der CLARITY Act. Mehrheitsführer John Thune beantragte am 8. August das Ende der Debatte, abgestimmt wird am 15. September. Die Republikaner brauchen dafür mindestens sieben Stimmen der Demokraten, weshalb Ripple und die XRP-Halter auf einen Ausgang warten, den niemand im Markt steuern kann.

Nimmt der Senat alle Hürden, könnte XRP zwei Dollar zurückgewinnen, während drei Dollar einen Anstieg um 194 Prozent verlangen. Die XRP Prognose hängt damit an einem politischen Termin, auf den Anleger keinerlei Einfluss haben. Genau deshalb schauen sich viele nach Projekten um, bei denen der Auslöser für einen Kurssprung bereits feststeht und noch bevorsteht.

Pepeto und der Auslöser, der nicht in Washington entschieden wird

Genau diesen festen Auslöser besitzt Pepeto bereits, denn am Ende des Vorverkaufs steht ein Listing und keine Abstimmung. Echte Rendite entsteht dort, wo ein Einstieg gefunden wird, bevor die Menge ihn bestätigt. Der Vorverkauf von Pepeto wurde darauf ausgelegt, Käufern ein klares Listing innerhalb einer verifizierten und arbeitenden Börse zu geben. Dieser Aufbau schafft Abstand zu jedem Token, der weiterhin nur mit einer vagen Roadmap Kapital einsammelt.

Der eingebaute Risk Scorer durchsucht jeden Token-Vertrag nach versteckten Gefahren, bevor gekauft wird. Über die Brücke lassen sich Werte ohne Gebühr zwischen den Chains bewegen. Jeder Dollar im Verkauf ist dadurch durch Werkzeuge gesichert, die tatsächlich laufen, statt durch Versprechen auf einer Startseite. Wer heute eine Position aufbaut, prüft sie selbst, bevor der Markt den Preis dafür bestimmt. Zum Team gehört ein ehemaliger Binance-Experte, der eine Listing-Strategie mitbringt, wie sie andere Presale-Teams schlicht nicht besitzen.

Die Meldungen zu XRP zeigen Kapital, das trotz fallender Kurse in Fonds fließt, und dieses Muster wiederholt sich bei Pepeto in einer viel früheren Phase. In den Verkauf flossen mehr als 10 Millionen Dollar, und das im schwächsten Monat, den die Bitcoin-Fonds je erlebt haben. Der Einstieg liegt derzeit bei 0,0000001887 Dollar.

Hinter dem Projekt steht derselbe Kopf, der den ersten Pepe-Coin ohne ein funktionierendes Produkt auf 11 Milliarden Dollar Marktwert geführt hat. Schätzungen sprechen von 150x oder mehr, falls Pepeto auch nur einen kleinen Teil des früheren Höchststands von Pepe erreicht, und das erwartete Listing an Binance ist der Termin, der solche Zahlen in reale Gewinne verwandeln müsste. Mehr dazu steht auf der Seite von Pepeto.

Bevor überhaupt Kapital angenommen wurde, hat SolidProof sämtliche Verträge des Projekts untersucht und deren Sicherheit bestätigt, was diesen Vorverkauf klar von Angeboten ohne unabhängige Kontrolle trennt.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an eine Abstimmung im Senat gebunden, während die Fondszuflüsse Woche für Woche schrumpfen. Ein Anstieg auf 2,80 Dollar entspricht vom heutigen Niveau aus etwa einer Verdreifachung, verteilt über viele Monate. Pepeto steht am anderen Ende dieser Rechnung, weil ein Vorverkauf keine 62 Milliarden Dollar Marktwert bewegen muss, um Wirkung zu entfalten. Der Mitgründer hat das Ergebnis mit dem ersten Pepe-Coin bereits einmal geliefert, damals ganz ohne Produkt. Diesmal stehen eine laufende Börse und ein erwartetes Listing dahinter. Wer heute zögert, zahlt für denselben Token später den Preis des offenen Marktes.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für das Jahr 2026?

Die XRP Prognose von Standard Chartered liegt für das Jahresende bei 2,80 Dollar, gesenkt von zuvor acht Dollar. Die Fondszuflüsse brachen im Juli um 96 Prozent ein.

Warum wird Pepeto neben der XRP Prognose genannt?

Pepeto sammelte mehr als 10 Millionen Dollar im Vorverkauf, verfügt über eine laufende Börse und einen von SolidProof geprüften Vertrag. Alle Details finden Sie unter pepetocoin.com auf der offiziellen Pepeto-Website.