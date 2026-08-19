XRP Prognose heute zwischen der 1 Dollar Marke und dem Termin im September

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Die XRP Prognose steht seit Tagen auf einer einzigen Zahl. Der Kurs notiert bei etwa 1,00 Dollar und hat diese Marke innerhalb von fünf Tagen bereits zweimal nach unten durchbrochen. Am 11. August markierte XRP mit 0,9915 Dollar ein neues Tief für die vergangenen 52 Wochen. Zum Jahresstart lag der Kurs noch bei 1,88 Dollar, der Abstand beträgt damit fast 46 Prozent. Der einzige große Termin im Kalender liegt inzwischen im September. Hält die Marke bis dahin?

XRP Prognose hängt an einem Dollar und an einer Abstimmung

Laut 24/7 Wall St. fiel XRP am 11. August auf 0,9915 Dollar und rutschte am 14. August erneut unter die Marke von einem Dollar. Das letzte Mal verlor der Kurs diese Zone im Jahr 2021, und es dauerte danach knapp drei Jahre, sie zurückzuerobern. Der Grund für die aktuelle Schwäche des XRP Kurses liegt in Washington. Mehrheitsführer John Thune hat am 8. August einen Antrag zur Beendigung der Debatte über den CLARITY Act eingereicht, die Abstimmung darüber ist für den 15. September angesetzt.

Galaxy Research veranschlagt die Chance auf ein Inkrafttreten im Jahr 2026 auf zehn Prozent. Bis dahin fehlt der XRP Prognose der Auslöser, auf den der Markt seit Monaten wartet. Parallel dazu bricht die Nachfrage weg. Laut CryptoTicker fielen die wöchentlichen Zuflüsse in die amerikanischen XRP Fonds für die Woche bis zum 8. August um 93 Prozent auf 1,01 Millionen Dollar, nach 14,86 Millionen Dollar in der Woche davor. Unterhalb von einem Dollar folgt nach derselben Analyse ein weiter Raum bis 0,90 Dollar und 0,80 Dollar.

Es gibt ein Gegenargument, das für Geduld spricht. Große Adressen haben zuletzt Bestände aufgebaut, und die Zahlungsinfrastruktur von Ripple bleibt ein realer Anwendungsfall. Selbst ein Sprung zurück auf das alte Hoch bei 3,38 Dollar wäre eine Verdreifachung über einen offenen Zeitraum. Wer diese Abhängigkeit von politischen Terminen nicht will, sucht nach Modellen, deren Nachfrage aus dem eigenen Produkt entsteht.

Was die Mechanik von Pepeto leistet, wo die XRP Prognose wartet

Alles hängt damit an einer Entscheidung außerhalb des Marktes. XRP wartet auf ein Gesetz, Pepeto wartet auf einen Tausch. Das ist der Unterschied zwischen einem Katalysator, den andere kontrollieren, und einem Katalysator im eigenen Code. Ein Produkt erzeugt Nachfrage in dem Moment, in dem jemand es benutzt, und wartet dabei auf keinen Kalender. Kein Ausschuss und keine Abstimmung stehen zwischen dem Projekt und seiner Nachfrage.

Den Anfang macht die Cross Chain Bridge, die Liquidität aus Blockchains zusammenführt, die sonst nie im selben Orderbuch auftauchen würden. Über die gebührenfreie Swap Engine von Pepeto wird diese Liquidität in dem Moment abgerufen, in dem ein Händler den günstigsten Weg wählt. Weil jeder dieser Tausche durch den Token selbst läuft, entsteht bei jedem Handel dauerhafter Kaufdruck. Der PepetoAI Risk Scorer hält dieses Kapital in Bewegung, indem er jeden Trade vom Einstieg bis zur Schließung benotet. Verluste werden so früh erkannt, bevor sie aufzehren, was die Engine aufbaut.

Auf der Angebotsseite arbeitet ein zweiter Mechanismus. Wöchentliche Verbrennungen entfernen dauerhaft Token aus dem Gesamtbestand von 420 Billionen Stück. Nachfrage drückt nach oben und Angebot zieht nach unten, und genau in dieser Lücke bildet sich der Preis. Den Vertrag hat SolidProof vor dem Start des Vorverkaufs vollständig geprüft und freigegeben, weshalb Käufer den Code nicht selbst bewerten müssen, um die Grundlage einzuschätzen. Jede verbrannte Einheit verschwindet dauerhaft und kehrt später nicht in den Umlauf zurück. Die Entwicklung leitet der Architekt hinter dem originalen Pepe Token.

Eingesammelt wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,0000001887 Dollar je Token. Ein erwartetes Binance Listing rückt damit näher. Wer die Rechnung vor dem Listing macht, sieht den Abstand zwischen beiden Preisen sofort. Dieser Boden aus dem Vorverkauf überlebt den Listingtag nicht.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an Termine gebunden, die niemand am Markt kontrolliert. Die Zahlungsinfrastruktur ist real, und trotzdem verschiebt sie die Decke über einem Vermögenswert dieser Größe nicht. Frühe Projekte durchbrechen solche Decken, weil sie sehr viel tiefer starten. Eine Position von 1.000 Dollar in Shiba Inu im Jahr 2020 wurde zu einem Vielfachen, bevor die Masse den Namen überhaupt kannte. Pepeto startet mit einem Verbrennungsmechanismus und einem erwarteten Listing an genau dem Punkt, an dem die Rechnung für frühe Käufer noch offen ist. Sobald das Listing läuft, ist dieser Preis hinter einer Wand verschlossen, die nie wieder fällt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für den September?

Die XRP Prognose hängt an der Abstimmung über den CLARITY Act am 15. September. Hält die Marke von einem Dollar, bleibt eine Erholung möglich.

Warum fällt Pepeto im Vergleich zu XRP auf?

Pepeto fällt auf, weil seine Nachfrage aus dem eigenen Produkt entsteht und nicht aus einer politischen Entscheidung. Details stehen auf pepetocoin.com, der offiziellen Pepeto-Website.