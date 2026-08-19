Solana Prognose nach sieben Wochen ETF Zuflüssen und 75 Dollar Test

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Die Solana Prognose steht an einem Punkt, an dem eine einzige Marke über Wochen entscheidet. SOL notiert am Dienstag bei 75,90 Dollar und damit 2,1 Prozent über dem Stand von gestern. Die Spot ETFs auf Solana sammelten in der Vorwoche 10,26 Millionen Dollar ein und damit so viel wie seit Mai nicht mehr. Institutionelles Geld fließt also seit sieben Wochen ununterbrochen zu, doch der Kurs bewegt sich kaum von der Stelle. Was passiert, wenn diese Nachfrage endlich auf einen Ausbruch trifft, und welche Marke entscheidet darüber?

Solana Prognose zwischen 75 Dollar Halt und 78 Dollar Widerstand

Der Markt hat Solana seit Wochen in eine enge Spanne gedrückt. Am Dienstag steht der Kurs bei 75,90 Dollar, ein Plus von 2,1 Prozent binnen 24 Stunden, bei einer Tagesspanne von 74,40 bis 76,13 Dollar laut Bybit. Laut Invezz hatte die Vorwoche noch mit einem Minus von 2,18 Prozent geendet, während die Spot ETFs auf Solana 10,26 Millionen Dollar einsammelten und die siebte positive Woche in Folge verbuchten. Das ist der stärkste Wochenwert seit dem 22. Mai. Große Adressen kaufen also weiter, während der Kurs kaum vom Fleck kommt.

Für die Solana Prognose zählen jetzt drei Marken. Der 50 Tage Durchschnitt bei 75,44 Dollar stützt den Kurs, der erste Widerstand liegt bei 77,07 Dollar und der 100 Tage Durchschnitt bei 78,44 Dollar entscheidet über den Trendwechsel. Laut CoinDCX sieht das Modell für diese Woche eine Spanne von 75,44 bis 82,00 Dollar und für den August ein Ziel von 80,00 Dollar bei einer Bandbreite von 74,83 bis 90,21 Dollar. Ein Tagesschluss über 78,44 Dollar öffnet den Weg in die Zone von 82 bis 85 Dollar. Der RSI liegt bei rund 47 und zeigt damit weder Kaufdruck noch Panik.

Nach unten verteidigt der Solana Kurs die Zone um 75 Dollar, denn ein Bruch bringt schnell wieder 72 Dollar ins Spiel. Selbst ein Sprung auf 90 Dollar bringt Anlegern nur rund 20 Prozent, und dafür braucht es Milliarden an frischem Kapital bei einer Bewertung von 44 Milliarden Dollar. Bleibt die Frage, wo eine Position noch klein genug ist, um bei derselben Nachfrage ein Vielfaches zu bewegen.

Was die Solana Prognose offenlässt und wo Pepeto ansetzt

Wer die Solana Prognose zu Ende rechnet, kommt auf 20 Prozent bis 90 Dollar und sucht danach weiter. Genau an diesem Punkt taucht der Presale von Pepeto auf, denn hier liegt der Einstieg, den die Masse erst entdeckt, nachdem die frühen Wallets ihre Position längst aufgebaut haben. Pepeto beantwortet diese Frage aktuell bei einem Presale Preis von 0,0000001887 Dollar. Das Projekt tritt als Börse an, die alle Memecoins aufnehmen soll und dabei auf Technik und Optimierung statt auf reine Aufmerksamkeit setzt.

Die Cross Chain Bridge von Pepeto bewegt Werte ohne Kosten zwischen verschiedenen Blockchains, sodass exakt die Summe ankommt, die ein Trader losgeschickt hat. Ergänzt wird das durch eine Swap Funktion ohne Gebühren, die Trades über mehrere Ketten hinweg ausführt und dabei keinen Cent einbehält. Jede Position bleibt damit vollständig erhalten, vom Moment des Einstiegs bis zur Auszahlung des Gewinns.

Der feste Bestand von 420 Billionen Token ist durch ein Audit von SolidProof abgesichert. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und bestätigt, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde, und genau diese Prüfung vor dem Start nimmt dem Einstieg einen großen Teil der Unsicherheit, die frühe Projekte sonst begleitet.

Im Presale liegen bereits mehr als 10 Millionen Dollar, eingezahlt von Adressen, die sich vor dem erwarteten Binance Listing positioniert haben. Ein ehemaliger Binance Experte baut dabei den Weg zur Börse und arbeitet auf den Tag der Notierung hin. Das Tempo der Einstiege steigt mit jeder Runde, und dieser Punkt sagt mehr über die Nachfrage aus als ein Preis, der bisher nicht nachgezogen ist. Die größten Adressen halten ihre Position bereits, während der offene Markt den Namen erst am Tag der Notierung zu ganz anderen Kursen kennenlernt. Wer prüfen will, was diese Wallets bereits kennen, findet alle Angaben bei Pepeto.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt an klare Marken gebunden, und selbst ein starker Ausbruch trägt den Kurs zunächst nur in Richtung 90 Dollar. Ein Vielfaches ist bei 44 Milliarden Dollar Bewertung kaum darstellbar. Genau hier liegt der Unterschied zu einem Presale, der noch am Anfang steht. In jedem Zyklus schrieben die Wallets, die zuerst kauften, die Geschichte, die alle anderen später lesen. Bei Pepeto liegen bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Adressen, die diese Rechnung vorher gemacht haben. Die Runden schließen schneller, und wer erst nach dem Listing kauft, zahlt genau den Preis, den die frühen Wallets heute festlegen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Solana Prognose für die kommenden Wochen aus?

Die Solana Prognose sieht für diese Woche 75,44 bis 82,00 Dollar. Über 78,44 Dollar öffnet sich die Zone bis 85 Dollar, unter 75 Dollar droht der Rückfall auf 72 Dollar.

Was steckt hinter Pepeto und wo läuft der Presale?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Presale Projekt mit einer Cross Chain Bridge und einer gebührenfreien Swap Funktion, in dem bereits mehr als 10 Millionen Dollar liegen. Der Presale läuft unter pepetocoin.com, und alle Zahlen zur laufenden Runde stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.