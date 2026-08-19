Implenia AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Glattpark (Opfikon), 19. August 2026
Alle Divisionen erzielen operative Fortschritte
Implenia steigerte das EBIT im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 60,4 Mio. (HY1.2025: CHF 57,0 Mio.) und erhöhte die EBIT-Marge auf 3,4 % (HY1.2025: 3,1 %). Alle Divisionen leisteten den geplanten Beitrag zum Ergebnis. Damit zeigt Implenia Resilienz gegenüber geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten. Der Umsatz lag bei CHF 1 767 Mio. (HY1.2025: CHF 1 856 Mio.). Der Auftragsbestand erhöhte sich um 9,6 % auf CHF 8 524 Mio. (HY1.2025: CHF 7 778 Mio.). Gleichzeitig verbesserte sich die vorkalkulierte Projektmarge im Auftragsbestand auf 7,9 % (HY1.2025: 7,5 %). Dies bestätigt die hohe Qualität des Projektportfolios sowie die Wirksamkeit des gruppenweiten Value Assurance-Ansatzes, dem Risk-Management von Implenia.
Free Cash Flow deutlich verbessert, Eigenkapitalquote steigt auf 23,4 %
Der saisonal bedingt negative Free Cash Flow verbesserte sich deutlich auf CHF -118 Mio. (HY1.2025: CHF -168 Mio.). Die Entwicklung reflektiert die konsequente Cash-Disziplin sowie Fortschritte im Management des Working Capitals. Per 30. Juni 2026 standen dem Unternehmen alle syndizierten Kreditlimiten von CHF 400 Mio. sowie weitere bilaterale Kreditlinien zur Verfügung.
Umsetzung der Wachstums- und Differenzierungsstrategie konsequent vorangetrieben
EBIT-Ziel von CHF ~150 Mio. vor Wachstumsinvestitionen für Gesamtjahr 2026 bestätigt, weitere Steigerung ab 2027
Implenia bestätigt für das Gesamtjahr 2026 das EBIT-Ziel von rund CHF 150 Mio. vor den angekündigten ausserordentlichen Wachstumsinvestitionen von CHF 10-20 Mio. für die Strategieumsetzung. Gleichzeitig erwartet die Gruppe ab 2027 eine weitere Steigerung des Betriebsergebnisses (EBIT) auf über CHF 150 Mio. Kurz- bis mittelfristig strebt Implenia eine Umsatzerhöhung bis zu CHF 1 Mrd. und weiterhin eine EBIT-Marge von 4,5 % sowie eine Eigenkapitalquote von 25 % an
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Halbjahresbericht 2026:
Als führende Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisterin entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einer integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleisterin zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Implenia AG
|Industriestrasse 24
|8305 Dietlikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 474 74 74
|E-Mail:
|info@implenia.com
|Internet:
|www.implenia.com
|ISIN:
|CH0023868554
|Valorennummer:
|A0JEGJ
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|52990006TKCUQQJ79B1
|EQS News ID:
|2385260
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2385260 19.08.2026 CET/CEST