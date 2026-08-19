XRP Prognose August 2026 und der Kampf um die Marke von einem Dollar

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XRP notiert am 18. August 2026 bei rund 1,00 Dollar und bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden zwischen 0,99 und 1,01 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 62,8 Milliarden Dollar und sichert damit Rang sechs im gesamten Kryptomarkt. Die Marke von einem Dollar wurde im Tagesverlauf erneut getestet. Gleichzeitig flossen den Spot-Fonds wieder frische Mittel zu, während große Adressen weiter einsammeln. Die XRP Prognose steht damit an einem Punkt, an dem eine einzige Marke über die nächste Richtung entscheidet. Hält dieser Boden, oder beginnt der Weg Richtung 0,80 Dollar?

XRP Prognose zwischen Käufen großer Wallets und schwankenden Fondszuflüssen

Der Kurs von XRP steht laut CoinGecko bei rund 1,00 Dollar, ein Plus von 0,30 Prozent gegenüber dem Vortag bei einem Handelsvolumen von etwa 775 Millionen Dollar. Die Marktkapitalisierung von knapp 62,8 Milliarden Dollar sichert Rang sechs. Auf Sicht von sieben Tagen steht dagegen ein Minus von 2,1 Prozent. Käufer und Verkäufer blockieren sich seit Tagen in einer engen Spanne, in der kleine Bewegungen sofort große Wirkung entfalten.

Die US-Spot-Fonds auf XRP verzeichneten in den vergangenen 24 Stunden einen Nettozufluss von 2,25 Millionen Dollar, womit die kumulierte Summe bei rund 1,51 Milliarden Dollar liegt. Am 13. August verschob Ripple zudem 50 Millionen Token an eine unbekannte Adresse, wie crypto.news berichtete. Große Wallets ziehen täglich rund zehn Millionen Token von den Handelsplätzen ab.

Für die XRP Prognose ergibt sich daraus ein Bild aus zwei Kräften. Der CLARITY Act verpasste sein Zeitfenster im Senat, sodass regulatorische Klarheit frühestens im September kommt. Ein Bruch unter einen Dollar öffnet den Weg Richtung 0,80 Dollar, ein Sprung über 1,05 Dollar bringt 1,20 Dollar zurück ins Spiel. Bei fast 63 Milliarden Dollar Bewertung braucht jede Verdopplung jedoch Kapital in gewaltiger Höhe, weshalb der Blick vieler Anleger dorthin wandert, wo eine Bewertung noch am Anfang steht.

Pepeto bringt einen Risk Scorer, der jede Wallet vor dem Kauf prüfen lässt

Genau dort, wo die XRP Prognose an ihre Grenzen stößt, rückt ein Projekt in den Blick, dessen Bewertung noch vor ihm liegt. Selbst die größten Token brauchen Zeit, bis sich Fortschritt im Kurs zeigt, während sich eine Vorverkaufsphase deutlich schneller bewegen kann. Meme-Energie und echter Nutzen treffen im selben Projekt nur einmal pro Zyklus aufeinander, und wer das früh bemerkt, sitzt bereits drin, bevor der Handel beginnt.

Der Risk Scorer erlaubt jeder Wallet, einen Token zu prüfen, bevor Kapital hineinfließt, was weniger Verluste und bessere Entscheidungen bei jedem Trade bedeuten soll. PepetoSwap führt Tauschgeschäfte ohne Gebühren aus, sodass Händler den vollen Wert jeder Position behalten und nichts an die Plattform abgeben. Ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat diese Werkzeuge entworfen, nachdem er beobachtet hatte, was im heutigen Markt schiefläuft. Alle Teile des Protokolls greifen ineinander, damit Nutzer Tempo und Sicherheit an einer Stelle finden.

Der vollständige Audit von SolidProof hat den Code hinter jedem Smart Contract geprüft und noch vor dem Start des Vorverkaufs als sauber bestätigt, was dem gesamten Angebot eine nachvollziehbare Sicherheitsgrundlage gibt. Die offizielle Website von Pepeto nennt einen Vorverkaufspreis von 0,0000001887 Dollar, und eine erwartete Notierung an Binance könnte den Token nach dem Handelsstart auf ein ganz anderes Niveau heben. Der Vorverkauf hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, weil die Zahlen hinter dem Projekt keine Verkaufsrede brauchen.

Der ursprüngliche Pepe-Start hat gezeigt, was eine Gemeinschaft bewirkt, die sich hinter einen Token mit der richtigen Energie stellt. Die Verbindung aus einem Mitgründer des Originals, echten Handelswerkzeugen und einer erwarteten Binance-Notierung entsteht im Kryptomarkt selten, und die Wallets im Vorverkauf haben das offenbar bereits erkannt. Wer damals dabei war, kennt den Unterschied zwischen einer frühen Position und später Nachfrage.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an einer einzigen Marke und an einer Gesetzgebung, die sich weiter verschiebt. Ripple brauchte Jahre an Regulierung für diesen Stand. Für Pepeto genügte ein Vorverkauf mit erwarteter Binance-Notierung, um Kapital zu binden, bevor der Handel überhaupt beginnt. Für eine Verdopplung braucht XRP frisches Kapital in Milliardenhöhe, ein Vorverkauf im Bruchteil eines Cents braucht das nicht. Wer heute einsteigt, zahlt den festen Vorverkaufspreis, während der Markt den Kurs nach der Notierung erst noch bestimmt. Das Fenster wird mit jedem Tag schmaler, an dem der Vorverkauf voller wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für August 2026 aus?

XRP notiert bei rund 1,00 Dollar, mit Unterstützung an der Marke von einem Dollar und Widerstand bei 1,05 Dollar. Ein Bruch nach unten öffnet 0,80 Dollar, während die Senatsentscheidung zum CLARITY Act ab September als wichtigster Auslöser gilt.

Was ist Pepeto und wo finden Anleger den Vorverkauf?

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt mit PepetoSwap ohne Gebühren und einem Risk Scorer, geprüft durch einen Audit von SolidProof. Der Vorverkauf läuft auf der offiziellen Website pepetocoin.com, erreichbar unter pepetocoin.com.