Zwischen KI-Strombedarf, Wasserstoff-Investitionsstau und neuer Batterietechnologie liefert der Markt derzeit ein Lehrstück darüber, wie schnell Erwartungen Kurse treiben - und wie hart die Kennzahlen diese Erwartungen wieder einfangen. In diesem Bericht treffen ein Wachstumswert nach einer Extrem-Rally, ein Turnaround-Kandidat mit Auftragssignalen und ein Early-Stage-Techplayer mit wichtigen Zulassungsfortschritten aufeinander. Wer Chancen und Risiken sauber trennt, erkennt Folgendes: Entscheidend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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